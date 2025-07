Plus de 126 millions de dollars de dons ont été récoltés en Arabie Saoudite pour les sinistrés en Turquie et en Syrie. Plus de deux millions de donateurs ont, ainsi, collecté un total de 474,7 millions de riyals (environ 126,4 millions de dollars) à l’occasion d’une campagne de dons populaire lancée en Arabie saoudite au profit des victimes des séismes.

Plus de deux millions de personnes ont répondu à cette initiative populaire lancée sous l'égide du roi Salman bin Abdulaziz et le prince héritier Mohammed bin Salman, qui a permis de lever un total de 474,7 millions de riyals (environ 126,4 millions de dollars).

En Palestine, 2,2 millions de dollars ont été collectés dans le cadre d’une campagne lancée pour les victimes des tremblements de terre.

Le ministre palestinien des Dotations et des Affaires religieuses, Hatim al-Bakri, qui a lancé la campagne "Help" le mois dernier en solidarité avec ceux qui ont souffert des tremblements de terre en Turquie et en Syrie, a annoncé qu'environ 8 millions de shekels (2,2 millions de dollars) avaient été collectés dans le cadre de la campagne mise en œuvre par le ministère.

La Jordanie dépêche un nouvel avion chargé d'aide

En Jordanie, un communiqué de l’Organisation caritative hachémite a annoncé que 11 tonnes de denrées alimentaires et de fournitures médicales seront acheminées vers la zone sinistrée de Hatay, dans le sud du pays.

Le communiqué a également indiqué, citant le secrétaire général de cette organisation, Hussein al-Shibli, que la Jordanie a prévu d'autres aides dans les jours à venir.

Depuis le deuxième jour suivant les séismes, la Jordanie a envoyé 13 avions, 110 camions de secours et 10 ambulances en Turquie et en Syrie. Dix milles tentes seront bientôt transférées vers les villes touchées par les séismes.

L'équipe de secours libyenne salue la solidarité et l'hospitalité du peuple turc

L’équipe libyenne, dépêchée par le gouvernement libyen sur décision du Premier ministre du gouvernement d'unité nationale, Abdul Hamid Dbeibeh, gardera en mémoire le traitement qui leur a été réservé par la population locale.

Les sauveteurs libyens ont salué la solidarité dont les habitants des régions sinistrées ont fait montre à leur égard pendant cette catastrophe.

"Avant d'y aller, l'endroit où nous allions travailler a été déterminé et notre plan de travail a été préparé." a déclaré à l’agence Anadolu le Dr. Khalifa Halil, spécialiste de l'équipe médicale militaire travaillant à Hatay. "Il y avait des difficultés de langue entre nous, mais nous avons travaillé très harmonieusement avec les Turcs", a-t-il souligné.

Le capitaine Shavki Hadiyyah, l'un des membres de l'équipe de sauvetage du ministère libyen de l'intérieur, a indiqué qu'ils avaient été transférés dans la zone du tremblement de terre avec 4 chiens de recherche et de sauvetage.

"Il y a eu un drame humanitaire, les conditions étaient assez difficiles. Cependant, nous avons dû mettre de côté l'émotivité et mener un travail qui privilégie le professionnalisme" a-t-il expliqué.

"Les personnes dont nous avons sorti les corps des proches voulaient nous offrir des choses à manger même dans une telle situation et nous héberger dans les jardins de leurs maisons."

L’équipe libyenne, composée de près de 100 personnes, a également mis en place un hôpital de campagne dans la région.

Membre de l'équipe du Croissant-Rouge libyen, le Dr. Abdurraouf al-Shibani a déclaré que les patients qu'ils prenaient en charge dans l'hôpital de campagne installé par la Libye étaient soit des enfants âgés de 1 à 2 ans, soit des personnes âgées.

"Nous traitions en moyenne 500 à 600 personnes par jour. Nous n'avons pas reçu beaucoup de personnes d'âge moyen et de jeunes" a-t-il noté.

Des équipes de recherche de 90 pays

Le ministère turc des Affaires étrangères a annoncé que 30 hôpitaux de campagne avaient été mis en place par 28 pays et que le pays avait reçu plus de 130 000 tentes.

Selon les données du ministère des Affaires étrangères, 90 pays ont dépêché des équipes de recherche et de sauvetage en Turquie pour participer aux opérations de secours dans les 11 provinces touchées par les séismes et ont sauvé des centaines de personnes des décombres.

Les opérations de recherche et de sauvetage menées par ces équipes ont également été ponctuées par des moments chargés d’émotions qui resteront gravés à jamais dans les mémoires.

On se souviendra longtemps du moment où l'équipe grecque qui n’a pas réussi à retenir les larmes quand une fillette de 6 ans a été sauvée des décombres.

La Turquie a également été touchée par les larmes de cet officier de recherche et de sauvetage hongrois qui a fondu en larmes devant la télévision hongroise alors qu’il racontait comment son équipe a extirpé des débris un bébé âgé d’à peine un an et demi.

Autre moment émouvant, celui où un membre de l'équipe allemande Daniel Lankers tentait de communiquer avec une femme nommée Zeynep sous les décombres avec quelques mots appris en turc. "Mme Zeynep, Daniel est ici. N'ayez pas peur."

Les chiens en renfort

Parmi les équipes de recherche et de sauvetage qui sont venues en Turquie en réponse à l'appel de la Turquie à "l'aide internationale", il y a aussi des équipes avec des chiens spécialement dressés. Les chiens, qui recherchent sous les débris des signes de vie dans des zones trop étroites et dangereuses où personne ne peut pénétrer, sont indispensables pour les équipes de recherche et de sauvetage.

Près de 440 chiens spécialement dressés de 54 pays ont pris part aux opérations dans les 11 provinces frappées par le double séisme le 6 février. Le pays se souviendra également de ce célèbre chien de recherche et de sauvetage Proteo, qui a sauvé deux personnes des décombres, et qui est décédé après avoir été grièvement blessé dans l’exercice de ses fonctions à Adiyaman.

Le 6 février, un tremblement de terre de magnitude 7,7 sur l’échelle de Richter a frappé le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, suivi quelques heures plus tard d'un autre séisme d’une magnitude de 7,6 et de violentes répliques, qui ont causé d’énormes pertes en vies humaines et d’importants dégâts dans les deux pays.​​​​​​​​​​​​​​ Le bilan des victimes s'élève à 45 968, selon les derniers chiffres annoncés par le ministre de l'Intérieur Suleyman Soylu.