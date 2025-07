"Ce dépôt s'inscrit dans le prolongement des relations historiques et de l'étroite coopération entre le Royaume d'Arabie saoudite et la République de Turquie et son peuple frère", a déclaré le SFD dans le communiqué.

Le ministre saoudien du Tourisme, Ahmed Al Khateeb, et le président du Fonds saoudien pour le développement ont signé lundi en Turquie un accord avec le gouverneur de la banque centrale turque Sahap Kavcioglu portant sur un dépôt de cinq milliards de dollars, a indiqué l'agence de presse officielle SPA.

En décembre 2022, le ministre saoudien des Finances, Mohammed bin Abdullah Al-Jadaan, avait annoncé que le royaume effectuerait un dépôt de 5 milliards de dollars à la Banque centrale turque.