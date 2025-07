Erdogan a fait part des derniers développements du double séisme qui a frappé le sud du pays le mois dernier, et de ses objectifs pour la réhabilitation des zones sinistrées, lors d’une allocution prononcée après une réunion du cabinet au complexe présidentiel.

Il a annoncé que le bilan des morts suite aux tremblements de terre s’est alourdi à 46.104, précisant que le nombre de bâtiments effondrés, gravement endommagés et à détruire rapidement a atteint 230.000 dans les 11 provinces touchées.

“Pour abriter 500.000 sinistrés temporairement, l’objectif est de construire 100.000 maisons préfabriquées en 2 mois”, a indiqué le président.

“Selon la planification actuelle, nous allons construire 488.000 nouvelles maisons, dont 405.000 appartements et 83.000 maisons de campagne. Le but est d’entamer la construction de 244.000 maisons et 75.000 maisons de campagne dans les 2 prochains mois” a-t-il déclaré, notant que 22 000 maisons ont déjà été construites.

Le gouvernement a également mis en place des moyens pour soutenir les chefs d’entreprise. “Nous annulons les dettes des entreprises dans la zone sinistrée dues à l’Administration de développement et de soutien aux PME pour l’année 2023, ainsi que toutes les dettes des entrepreneurs qui ont perdu la vie”, a fait savoir le président turc.

À ce jour, le gouvernement a versé une aide d’urgence de 10.000 livres (500 euros) par ménage à 1.061.000 victimes des séismes.

Le 6 février, un tremblement de terre de magnitude 7,7 sur l’échelle de Richter a frappé le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, suivi quelques heures plus tard d'un autre séisme d’une magnitude de 7,6 et de violentes répliques, qui ont causé d’énormes pertes en vies humaines et d’importants dégâts dans les deux pays.​​​​​​​​​​​​​​