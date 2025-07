Le montant des dons collectés par une campagne lancée par des organisations civiles en Belgique pour les personnes touchées par les séismes en Turquie et en Syrie a atteint 11,6 millions d'euros.

Il y a quelques semaines, le consortium "12-12" composé d'organisations civiles en Belgique a lancé une campagne de dons pour les victimes des tremblements de terre.

Lundi, les radios publiques et privées flamandes ont participé à la campagne, pendant une journée, exhortant les auditeurs à soutenir la campagne et à faire des dons.

Grâce à cette initiative, 1,8 million d'euros ont été récoltés en une journée, portant le total des dons à 11,6 millions d'euros.​​​​​​​

Un séisme d’une magnitude de 7,7 sur l'échelle de Richter, a secoué la Turquie et la Syrie, lundi 6 février à l'aube, suivi d'un autre tremblement de terre quelques heures plus tard à 13h24, d'une magnitude de 7,6. Les secousses ont causé d'énormes pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants dans les deux pays.