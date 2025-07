Une délégation turque se rendra dans la capitale russe, la semaine prochaine, pour des discussions techniques en préparation d'une réunion des ministres des Affaires étrangères turc, russe, iranien et syrien, a annoncé mercredi le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu.

"Les Russes ont proposé d'organiser une réunion au niveau technique en préparation d'une éventuelle réunion des ministres des Affaires étrangères. Nous enverrons notre vice-ministre à Moscou la semaine prochaine", a déclaré Mevlut Cavusoglu lors d'une conférence de presse avec son homologue iranien, Hossein Amir Abdollahian, en visite dans la capitale turque.

Le chef de la Diplomatie turque a également réitéré que le seul mécanisme viable pour la Syrie est le format d'Astana.

"C'est la raison pour laquelle nous avons indiqué aux Russes qu'il n'y avait rien de mal à ce que l'Iran participe à l'opération", a-t-il ajouté.

En décembre 2022, les ministres de la Défense de la Turquie, de la Russie et de la Syrie se sont rencontrés à Moscou pour discuter des efforts de lutte contre le terrorisme en Syrie et ont convenu de poursuivre les réunions tripartites visant à assurer la stabilité en Syrie et dans la région.

En ce qui concerne la possibilité d'inclure l'Iran dans les pourparlers, la Turquie s'est "récemment montrée favorable à la participation de Téhéran à ce processus".

Bien qu'aucune date ni aucun lieu n'aient encore été annoncés, la réunion des ministres des Affaires étrangères permettrait une nouvelle discussion de haut niveau depuis le début de la guerre en Syrie en 2011.