L’échange entre les deux ministres a été positif, a précisé le communiqué qui fait savoir que les deux responsables ont convenu de renforcer les relations bilatérales sur des bases de bon voisinage.

Le ministre grec a renouvelé ses condoléances suite aux tremblements de terre qui ont frappé le sud de la Turquie le 6 février.

Akar a également profité de l'occasion pour présenter une nouvelle fois ses condoléances aux proches des victimes de l'accident de train survenu en Grèce et a remercié son homologue grec pour l'assistance apportée au moment des séismes en Turquie.

Le double séisme qui a frappé le sud de la Turquie a relancé une “diplomatie des séismes” entre la Grèce et la Turquie. Dans un élan de solidarité, la Grèce avait envoyé une équipe de sauvetage et plusieurs aides humanitaires, et le ministre grec des Affaires étrangères Nikos Dendias s’était rendu dans les zones sinistrées avec son homologue turc Mevlut Cavusoglu dans les jours qui ont suivi les séismes.