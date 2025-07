La situation des eaux souterraines en France est alarmante, selon un rapport officiel publié lundi. Les pluies infiltrées à l'automne ne suffisent pas à compenser les déficits accumulés en 2022, ni à améliorer la situation des nappes phréatiques, selon le Bureau français de recherches géologiques.

La France est en "état d'alerte" face au risque de sécheresse cet été, a déclaré le ministre de la Transition écologique Christophe Bechu le 22 février. Il a ensuite rencontré les autorités locales pour discuter de la situation. Il a également indiqué que les nappes phréatiques avaient un délai de deux mois pour se reconstituer.

Le 11 mars, M. Bechu a déclaré qu'il dévoilerait bientôt un plan de sobriété en eau.

Météo France a déclaré le 22 février que le pays avait enregistré cet hiver une sécheresse d'une ampleur historique, avec 32 jours sans précipitations depuis le 21 janvier, déclarant même une situation “jamais vue”.

"Cela entraîne un assèchement des sols, déjà fragilisés par la sécheresse de l'été 2022", a indiqué Météo France dans un communiqué.

Des mesures fortes avant l’été

Face à cette situation, le préfet de Seine et Marne a pris un arrêté le 9 mars dernier imposant des mesures de vigilance de l'utilisation de l'eau dans toutes les communes qui dépendent d’une nappe phréatique fortement asséchée.

"Il est important que la population soit sensibilisée aux règles de bon usage d'économie d'eau ", alerte le préfet dans des propos rapportés par France Bleu, avant d’ajouter: " Les autres nappes et rivières du département sont également à un niveau bas par rapport aux années précédentes, et plusieurs petites rivières sont déjà proches du seuil de vigilance "

Le préfet du département invite les résidents de la zone à prendre des mesures pour prévenir la sécheresse qui pourrait survenir très tôt cette année. Il est donc recommandé de limiter l'utilisation de l'eau pour éviter le gaspillage et l'évaporation. Les mesures incluent la réduction de l'arrosage des jardins et des potagers, du nettoyage des surfaces extérieures et des véhicules, du remplissage des piscines privées, ainsi que la préférence pour les douches plutôt que les bains.

Les collectivités sont également encouragées à réduire l'arrosage des parterres de fleurs, des terrains de sport, de golf et à éviter de vidanger ou de renouveler les piscines publiques. Les entreprises, les agriculteurs et les exploitants seront également sensibilisés à cette question.

Avant l’été, des mesures similaires peuvent être prises dans plusieurs départements français.