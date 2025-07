Le constructeur automobile turc Togg, spécialisée dans le 100% électrique, a dévoilé ce mardi le prix de son premier modèle: Le véhicule “T10X” sera vendu à partir de 953 000 livres turques, soit environ 47 000 euros.

La version bimoteur (avec quatre roues motrices) de ce premier véhicule “intelligent”, de type C-SUV, développe 435 chevaux et atteint les 100 km/h en 4,8 secondes.

80 % de charge en moins de 28 minutes

Le Togg “T10X” peut recharger ses batteries de 20 à 80 % en moins de 28 minutes. Le véhicule est équipé d’un écran d'affichage de 41,3 pouces, occupant tout l'habitacle, et un autre écran de commande tactile de 8 pouces, d'une caméra embarquée, d'un Internet mobile haut débit et d'un cockpit numérique.

Le design extérieur et intérieur du “T10X” combine des éléments des cultures orientale et occidentale, comme la figure de la tulipe, signature de ce modèle, l'un des symboles profondément enracinés des terres anatoliennes.

"Couleurs de Turquie"

Les couleurs extérieures du Togg T10X s'inspirent des beautés fascinantes de la Turquie. Les utilisateurs pourront entre autres choisir entre le bleu des eaux de "Gemlik", le rouge des terres de l"Anatolie", les noires des roches d’"Oltu", "ou encore le blanc des dunes de "Pamukkale".

Tous ces modèles seront livrés à partir du 29 octobre 2023.

Le directeur principal (PDG) de Togg, Gurcan Karakas, s’est dit fier de présenter aux utilisateurs le premier appareil intelligent électrique né en Turquie :

"Dès le premier jour, nous nous sommes fixés pour objectif de développer une marque de technologie de mobilité qui puisse être compétitive à l'échelle mondiale et détenue à 100 % par Togg et la Turquie. Nous voulions créer un écosystème autour de notre appareil intelligent et nos produits numériques qui soient accessibles à tous.”