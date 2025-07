"Notre drone MQ-9 effectuait des opérations de routine dans l'espace aérien international quand il a été intercepté et percuté par un avion russe, entraînant le crash et la perte du MQ-9", a précisé le général James Hecker, commandant des forces armées américaines en Europe et en Afrique.

Dans la foulée, John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de l'exécutif américain, a noté qu'il y avait déjà eu dans le passé des interceptions de drones américains par des avions russes, mais ajouté que cet incident était "irréfléchi" et "unique", notamment parce qu'il a abouti à la perte du Reaper.

L'ambassadeur russe à Washington convoqué

Les Etats-Unis ont également annoncé mardi soir avoir convoqué au département d'Etat l'ambassadeur russe à Washington afin de lui faire part de leur "forte objection" après l'incident.

"Nous allons convoquer l'ambassadeur russe au département d'Etat", a indiqué à la presse le porte-parole de la diplomatie américaine Ned Price, en précisant que l'ambassadeur des Etats-Unis à Moscou avait également transmis les protestations de Washington dans un message adressé au ministère russe des Affaires étrangères.

Qu’est-ce qu’un drone Reaper ?

Le drone Reaper, fabriqué par la société américaine General Atomics, est un aéronef piloté à distance de type MALE (moyenne altitude longue endurance), équipé de capteurs embarqués ultra-modernes (boule optronique et radar) pour mener des opérations de surveillance à une vitesse de croisière de 335 km/h.

D'une envergure de 20 mètres, il bénéficie d'une endurance de plus de 24 heures de vol. Il peut emporter plusieurs types d'armement: bombes à guidage laser et/ou GPS (GBU) ou missiles Hellfire. Son équipage au sol est composé de 4 personnes.

Outre les Etats-Unis, plusieurs armées européennes comptent des drones Reaper dans leur flotte, dont les Britanniques, les Italiens, les Français et les Espagnols.

Le ciel de la mer Noire est le théâtre de très régulières interactions entre des drones et des aéronefs des pays de l'OTAN et les forces armées Russes.