Le dernier sondage d'opinion réalisé en Grèce, publié mercredi, a révélé que 46,8 % des personnes interrogées blâment le gouvernement actuel ainsi que tous les gouvernements précédents pour la tragédie ferroviaire de Tempi.

Seulement 13 % des personnes interrogées estiment que le gouvernement en place est l’unique et principal responsable et seuls 8,8 % ont jugé le chef de gare responsable.

Par ailleurs, 8,5 % ont déclaré que le ministère des transports et l'ancien ministre des transports, Kostas A. Karamanlis, étaient à blâmer.

Enfin, 5,6 % des sondés accusent les gouvernements précédents, 5,3 % le réseau ferroviaire OSE et l'opérateur TRAINOSE, 3,6 % l'Autorité de régulation des chemins de fer et 2,5 % le Hellenic Train.

Un accident politique

Le sondage réalisé par MRB pour le compte d'Open TV indique que l'avance du parti au pouvoir, Nouvelle Démocratie, sur le principal parti d'opposition, Syriza, s'est réduite avec seulement 2,9 % de différence.

Plus précisément, Nouvelle Démocratie arrive en tête avec 27,4 % (contre 30,2 %), SYRIZA avec 24,5 % (contre 24,3 %) et PASOK-Mouvement pour le changement avec 9 %, tandis que le parti communiste grec KKE et Solution grecque restent inchangés avec respectivement 5,1 % et 4,5 %.

Le parti de Yanis Varoufakis, Mera25, a connu une légère progression d'un point pour atteindre 3,9 %.

17,4 % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles étaient indécises quant à la personne pour laquelle elles allaient voter lors des prochaines élections générales, et plus de la moitié d'entre elles (55,6 %) ont déclaré que l'accident de train aurait une incidence sur leur vote.

Mitsotakis conserve de justesse la première place, 33,8 % des personnes interrogées déclarant qu'il est le premier ministre le plus approprié, contre 29,3 % pour Alexis Tsipras.

Selon le sondage, 63,4 % des personnes interrogées ont déclaré être en colère à propos du présent et de l'avenir du pays, tandis que 35 % ont déclaré ressentir de la peur.

Pour rappel, le 28 février dernier, un train de passagers est entré en collision avec un train de marchandises aux alentours de la ville de Tempi, dans le nord de la région de Larissa.

Selon le bilan officiel, 57 personnes, dont de nombreux étudiants universitaires et neuf membres du personnel de bord, sont décédées dans cet accident.