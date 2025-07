L'incitation à la haine contre les musulmans va à l'encontre des valeurs de l'UE, tandis que la défense des droits des musulmans protège les libertés individuelles, a déclaré, mercredi, une responsable de l'UE récemment nommée.

Marion Lalisse, nommée le mois dernier coordinatrice de la Commission européenne pour la lutte contre la haine et la discrimination islamophobes, a publié une déclaration vidéo sur Twitter pour présenter ses priorités.

"Les actes de violence et l'incitation à la haine contre les musulmans ne sont pas compatibles avec les valeurs fondamentales de l'UE", a-t-elle souligné, rappelant que "la communauté musulmane représente la plus grande minorité religieuse en Europe".

Lalisse a expliqué que la lutte contre la violence et la haine à l'égard des musulmans s'inscrivait dans le cadre d’un "travail plus large de lutte contre la haine et la discrimination" et qu'elle était au cœur des valeurs sur lesquelles l'Union européenne s'est construite.

"Il s'agit de protéger les droits des individus et non d'une religion en particulier", a-t-elle affirmé.

La responsable de l’UE s'est dite "consciente des multiples discriminations et harcèlements auxquels les femmes musulmanes peuvent être confrontées".

Elle a souligné qu'il était important de collecter des informations sur la discrimination et le harcèlement au niveau de l'UE, afin de comprendre l'ampleur du phénomène et d'y apporter une réponse politique.

"La lutte contre la haine et la discrimination à l'égard des musulmans devrait être menée chaque jour de l'année", a-t-elle souligné, s'engageant à travailler "sans relâche" avec les institutions de l'UE, les organisations non gouvernementales, les gouvernements et d'autres organisations internationales ainsi que des chercheurs.

Et Marion Lalisse de conclure : "Nous voulons construire ensemble l'Europe de demain, qui sera une Europe de l'égalité".