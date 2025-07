M.Recep Tayyip Erdogan s'exprimait jeudi en marge de l'ouverture du sommet extraordinaire des dirigeants de l'Organisation des États Turcs (OET) qui s’est tenu au Complexe présidentiel d'Ankara.

"Nous continuerons nos efforts pour ramener les parties à la table des négociations", a déclaré le président turc, au sujet de la guerre en Ukraine.

M.Erdogan a indiqué que le monde turcique a été en première ligne dans la campagne d'aide apportée à la Turquie après les tremblements de terre meurtriers qui ont dévasté le sud du pays le 6 février dernier.

"Nous avons fait appel à l'aide internationale. Le monde turc a été le premier à y répondre et a fait preuve d'une grande solidarité. Nous vous en sommes reconnaissants. Notre nation bien-aimée n'oubliera jamais votre soutien", a-t-il dit.

Le président turc a souligné que les États de l'OET occupent désormais une "position clé" en matière de sécurité énergétique.

"Nous allons démontrer une fois de plus au plus haut niveau que le monde turc est d'un seul cœur et qu'il est uni”, a-t-il poursuivi.

Au cours du sommet, dont le thème est la gestion des catastrophes et l'aide humanitaire, les dirigeants discuteront de la coopération multilatérale et des mécanismes de coordination dans la lutte contre les catastrophes, et tiendront des consultations sur les défis actuels dans la région.

Les présidents azerbaïdjanais Ilham Aliyev, kazakh Kassym-Jomart Tokayev, kirghize Sadyr Japarov, ouzbek Shavkat Mirziyoyev, de la République turque de Chypre du Nord (RTCN) Ersin Tatar, le premier ministre hongrois Viktor Orban et le président du Conseil du peuple du Turkménistan Gurbanguly Berdimuhamedov ont assisté à ce sommet.