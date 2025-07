"Nous n'oublierons jamais la solidarité et l'unité dont a fait preuve le monde turc après la séismes", a déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan dans son discours de clôture d'un sommet extraordinaire de l'Organisation des Etats turcs (OET) jeudi à Ankara.

"Les pays de l'Organisation des États turcs font partie de nos amis qui ont répondu le plus rapidement à notre appel à l'aide, ont pris les mesures les plus rapides et ont partagé notre douleur", a affirmé Erdogan.

Leur solidarité et leur soutien se poursuivront alors que la Turquie s'efforce de surmonter l'impact de la catastrophe et de panser les blessures de son peuple, a-t-il ajouté.

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, ses homologues kazakh Kassym-Jomart Tokayev, kirghize Sadyr Japarov, ouzbek Shavkat Mirziyoyev, le président de la République turque de Chypre du Nord Ersin Tatar, le premier ministre hongrois Viktor Orban, ainsi que Gurbanguly Berdimuhamedov, président du Conseil du peuple du Turkménistan, et Kubanychbek Omuraliev, secrétaire général de l'OTS, ont participé à ce sommet.

Erdogan a réitéré sa promesse de reconstruire le plus rapidement possible la région méridionale touchée par le tremblement de terre.

Il a indiqué que le gouvernement prévoyait de mettre en place 100.000 mobile-home d'ici le mois de mai, ce qui permettra à "un demi-million de sinistrés d’être hébergé dans les meilleures conditions.”