Trois drones de type Bayraktar TB2 et quatre avions de chasse L-39 ALBATROS de fabrication turque et russe et plusieurs autres matériels de guerre ont été réceptionnés, jeudi, par le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta chef suprême des armées, au pavillon présidentiel de l’aéroport international Président Modibo Keïta.

Goïta a présidé la cérémonie de remise officielle d’aéronefs militaires, en présence du Premier ministre, du Président du Conseil national de Transition, du ministre de la Défense et des anciens combattants ainsi que des membres du Gouvernement et des partenaires du Mali.

"Ces nouveaux systèmes d’armes composés de plusieurs drones de type Bayraktar TB2 et des avions de chasse L-39 ALBATROS sont le fruit du partenariat entre le Mali et la Fédération de Russie et la République de Turquie", a déclaré Colonel Sadio Camara, ministre de la Défense et des anciens combattants avant de saluer et remercier la Fédération de la Russie et la République de Turquie qu'il qualifie de "partenaires fiables et sincères du Mali".

"Ces nouvelles acquisitions participent non seulement à l’amélioration de la puissance de frappe, mais aussi à l’efficacité de l’outil de renseignement des Forces armées maliennes. Ces acquisitions viennent s’ajouter à celles déjà reçues, notamment des équipements de transport et de combat", a indiqué la même source.

De son côté, Alou Boï Diarra, chef d’état-major général de l’armée de l’air, a souligné que "l’objectif des autorités maliennes est de répondre efficacement à la nouvelle stratégie adoptée par les forces obscurantistes. Il s’agit donc pour l’armée malienne et de s’adapter au nouvel environnement, notamment en matière de renseignement".

"Une adaptation nécessaire si l’État ne veut pas disparaître", a ajouté colonel Sadio Camara ministre de la Défense et des anciens combattants, avant de lancer un appel aux “fils égarés de la Nation” les incitant à “revenir dans les rangs et de respecter les lois".

Des drones ainsi que des avions de combat de type Albatros L39 ont ensuite procédé à des vols de démonstration.

En décembre 2022, le Mali avait reçu de la Turquie des drones de surveillance et de combat de dernière génération de type Bayraktar TB2.