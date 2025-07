La Commission canadienne des droits de la personne (CDPP, gouvernementale) a été épinglée par le gouvernement fédéral qui juge que ladite commission a fait preuve de "discrimination" à l’endroit de ses propres employés noirs et racisés, rapportent les médias locaux.

Au terme d’une enquête menée après que neuf employés de la CDPP ont soumis, en octobre 2020, , des griefs de racisme systémique anti-noir, de sexisme et de discrimination, le Secrétariat du Conseil du Trésor a indiqué que la Commission a "enfreint la clause de non-discrimination de la convention collective des praticiens du droit".

Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada est un organisme qui fournit des conseils et des recommandations au comité de ministres sur la façon dont le gouvernement investit dans les programmes et les services, ainsi que sur la façon dont il en assure la réglementation et la gestion de même qu’il aide à faire en sorte que l’argent des contribuables soit utilisé de manière judicieuse et efficace pour les Canadiens.

Réagissant à la condamnation par le Secrétariat au Trésor, la CDPP a, par voie de communiqué, souligné que "la Commission accepte les conclusions et les recommandations du Conseil et reste ouverte à collaborer pour parvenir à un règlement efficace et respectueux.

"Comme il s'agit d'une affaire en cours, nous ne pouvons pas commenter les détails de cette décision pour le moment. Nous prenons cette affaire très au sérieux et restons profondément engagés dans la lutte contre le racisme", lit-on dans le communiqué signé par Charlotte-Anne Malischewski, commissaire en chef par intérim de la CCDP.

C’est “à la fois préoccupant et décevant, compte tenu du mandat de la CCDP”, a réagi le ministre de la Justice, David Lametti. ".

"Nous allons nommer une nouvelle direction à la tête de la Commission, car le poste de commissaire en chef est vacant", a-t-il fait savoir.

La Commission canadienne des droits de la personne, un organisme de surveillance des droits de la personne à l’échelle fédérale, mène ses activités sans lien de dépendance avec le gouvernement. Elle est responsable de représenter l’intérêt public et de demander des comptes au gouvernement du Canada quant aux enjeux de droits de la personne.

La Loi canadienne sur les droits de la personne confère à la Commission l’autorité d’effectuer des recherches, de mener des activités de sensibilisation et de se prononcer sur tout sujet lié aux droits de la personne au Canada.