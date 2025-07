Les experts, qui ont participé à la conférence de la "Plateforme africaine des entreprises nucléaires", en Ouganda, ont soutenu que la Turquie dispose d’un marché de l'énergie nucléaire en croissance rapide à l'échelle mondiale, et que les pays africains peuvent prendre la Turquie comme exemple dans ce domaine.

La conférence de la plateforme africaine des entreprises nucléaires va se poursuivre pendant trois jours à Kampala, la capitale de l'Ouganda, pays d'Afrique de l'Est.

Le directeur général adjoint de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Mikhail Chudakov, a déclaré que les pays africains peuvent prendre la Turquie comme exemple dans leurs études sur l'énergie nucléaire.

Chudakov a fait savoir qu'environ un tiers des pays qui ont demandé à l'AIEA d'établir un programme d'énergie nucléaire étaient des pays africains.

Appelant les pays africains à œuvrer pour atteindre leurs objectifs de lutte contre le changement climatique et de réduction des émissions de carbone, Chudakov a également incité ces pays à commencer leurs études sur l'énergie nucléaire dès que possible.

Le directeur général de Nuclear Business Platform, Zaf Coelho, a déclaré à Anadolu (AA), que la centrale nucléaire d'Akkuyu dans le sud de la Turquie est un exemple approprié pour les pays africains qui souhaitent se tourner vers l'énergie nucléaire.

Et d’ajouter: "La Turquie est l'un des marchés à la croissance la plus rapide au monde. C'est un bon exemple pour les pays africains qui veulent entrer sur le marché de l'énergie nucléaire et veulent en savoir plus, et ils peuvent bénéficier de l'expérience de la Turquie à cet égard".

Daniela Lulache, directrice de la politique et de la coordination de l'Agence pour l'énergie nucléaire de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), a en outre indiqué que l'énergie nucléaire est une source d'électricité alternative et fiable.

Enfin, Lulache a noté que l'Ouganda devrait commencer des études sur l'énergie nucléaire afin d'atteindre ses objectifs de développement économique et d'approvisionnement stable en électricité.

En Afrique subsaharienne, seule la République d'Afrique du Sud possède des centrales nucléaires actives, tandis que l'Ouganda, le Ghana, le Nigéria, le Soudan, le Rwanda, le Kenya et la Zambie prévoient également d'avoir l'énergie nucléaire d'ici 2030-2037.