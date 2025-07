La soirée a été très agitée pour le troisième soir consécutif au cœur de la capitale, et ce malgré l’interdiction de rassemblement sur la Place de la Concorde.

Plus de 4 000 personnes ont convergé vers le sud de la capitale et de nombreux éléments radicaux ont infiltré le cortège, avant de se livrer à des violences et d’allumer des incendies.

Des poubelles et du mobilier urbain ont été entièrement brûlés avant que les forces de l’ordre n’interviennent à coup de gaz lacrymogène et de canons à eau pour disperser les manifestants.

La présence de la BRAV-M (brigade de répression de l’action violente motorisée), déployée en nombre, a été particulièrement remarquée tout au long de la soirée avec des effectifs qui ont pourchassé, en moto et à pieds, les manifestants qu’ils soupçonnent d’appartenir à des mouvements violents.

Aux alentours de 22h30, alors que les forces de l’ordre incitaient les derniers manifestants à quitter les lieux par le métro, des appels à converger vers d’autres secteurs de Paris se multipliaient.