La Turquie s'attend à ce que la Suède empêche la collecte de fonds, le recrutement et la propagande de groupes terroristes sur son sol, a déclaré lundi le ministre turc des Affaires étrangères.

"Nous nous félicitons des mesures positives prises par la Suède, mais elles restent insuffisantes", a déclaré Mevlut Cavusoglu lors d'une conférence de presse conjointe avec de hauts responsables de l'UE et de la Suède à l’issue d'une conférence internationale des donateurs pour soutenir les victimes des tremblements de terre en Turquie et en Syrie.

En réponse à une question sur la candidature de la Suède à l'OTAN, Cavusoglu a affirmé que la Turquie n'avait aucun problème avec l'adhésion de la Finlande, mais que l'OTAN et les pays nordiques voulaient traiter la Suède et la Finlande sur un pied d'égalité.

"Nous avons démontré notre bonne volonté, maintenant le parlement a le pouvoir de ratifier leur adhésion", a noté Cavusoglu dans une déclaration aux journalistes, réitérant que la Turquie soutient la politique de la porte ouverte de l'OTAN.

Cavusoglu s’est exprimé lors d’une conférence de presse aux côtés du commissaire européen au voisinage et à l'élargissement Oliver Varhelyi et du ministre suédois de la coopération internationale au développement et du commerce extérieur Johan Forssell.

Abandonnant des décennies de non-alignement militaire, la Finlande et la Suède ont officiellement demandé leur adhésion à l'OTAN en mai dernier.

Cependant, la Turquie membre de longue date de l'OTAN a demandé aux deux États nordiques de prendre des mesures concrètes contre des groupes terroristes comme le PKK et le FETO.

En juin, la Finlande et la Suède ont signé un mémorandum avec la Turquie pour répondre aux préoccupations d'Ankara en matière de sécurité, et de hauts diplomates et responsables des trois pays ont tenu diverses réunions depuis lors pour discuter de la mise en œuvre de l'accord trilatéral.

Pendant ce temps, la Suède a adopté une loi antiterroriste en novembre dernier, espérant qu'Ankara approuverait la candidature de Stockholm à rejoindre l'alliance de l'OTAN. La nouvelle loi, qui entrera en vigueur le 1er juin, permettra aux autorités suédoises de poursuivre les individus qui soutiennent des organisations terroristes.