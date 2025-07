La Suisse se prépare à des suppressions d'emplois massives après la mégafusion UBS-CS

Des dizaines de milliers d'emplois pourraient disparaître en Suisse à la suite de la mégafusion entre la première et la deuxième banque du pays et les syndicats demandent d'ores et déjà un plan de sauvetage pour les employés d'UBS et de Credit Suisse