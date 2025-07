"La région du Sahel, en Afrique subsaharienne, est aujourd'hui l'épicentre du terrorisme”, indique l'Indice mondial du terrorisme 2023 publié par l'Institute for Economics and Peace, soulignant que la zone” a connu plus de morts en 2022 que l'Asie du Sud et la région du Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (MENA) réunis”.

"Dans l'ensemble du Sahel, 22.074 personnes ont été tuées dans 6408 attaques terroristes entre 2007 et 2022", précise le rapport.

Avec 43 % des décès dus au terrorisme, cette région qui est la plus touchée au monde, affiche une hausse de crminalité terroriste impressionnante, puisqu’en 2007, ce chiffre était de seulement 1%.

Selon le même rapport, qui a analysé les attaques terroristes dans 163 nations, quatre des dix pays les plus touchés l'année dernière se trouvaient dans la région du Sahel.

L'un d'entre eux est le Burkina Faso, où le nombre de décès dus au terrorisme est passé de 759 à 1 135, ce qui représente la plus forte augmentation au niveau mondial.

Le Burkina Faso occupe désormais la deuxième place de la liste derrière l'Afghanistan. Le Mali est classé quatrième, le Nigeria huitième et le Niger dixième.