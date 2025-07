L'Ukraine et le Fonds monétaire international ont convenu d'un ensemble de prêts de 15,6 milliards de dollars visant à consolider les finances publiques mises à rude épreuve par l'offensive russe et à mobiliser encore davantage de soutien en rassurant les alliés que l'Ukraine poursuit des politiques économiques fortes et lutte contre la corruption.

Le ministère ukrainien des Finances a déclaré mercredi que le programme "aidera à mobiliser des financements auprès des partenaires internationaux de l'Ukraine, ainsi qu'à maintenir la stabilité macrofinancière et à assurer la voie de la reconstruction d'après-guerre”.

Le programme de prêts durera quatre ans, les 12 à 18 premiers mois visant à aider l'Ukraine à combler son énorme déficit budgétaire et à atténuer la pression pour imprimer de l'argent à utiliser pour les dépenses, a déclaré mardi le FMI dans un communiqué.

Le reste du programme portera sur le soutien à la candidature de l'Ukraine à l'adhésion à l'Union européenne et à la reconstruction d'après-guerre.

L'accord, qui doit encore être approuvé par le conseil d'administration du FMI, "devrait aider à mobiliser des financements concessionnels à grande échelle auprès des donateurs et partenaires internationaux de l'Ukraine pendant la durée du programme", a déclaré Gavin Gray, chef de mission du FMI pour l'Ukraine.

Le FMI a déclaré que les autorités ukrainiennes avaient démontré leur engagement en faveur d'une politique économique saine et avaient atteint tous les objectifs convenus lors d'une consultation préliminaire.

Le programme va au-delà des pratiques antérieures du FMI en accordant des prêts à un pays en guerre, selon de nouvelles règles qui autorisent une assistance en raison de circonstances « d'incertitude exceptionnellement élevée ».

L'Ukraine a massivement augmenté ses dépenses militaires tandis que l'économie s'est contractée d'environ 30 % en 2022, ce qui a touché les recettes fiscales.