Mercredi, lors d'une interview accordée aux chaînes de télévision TF1 et France 2, le président Macron n'a pas modifié d’un iota sa décision concernant la réforme, mais il a insisté sur sa nécessité. Il a expliqué que ce projet de loi poursuivra son chemin démocratique et qu'il "doit entrer en vigueur cette année". Ces propos ont suscité l'indignation des partis d'opposition, qui ont reproché au président son arrogance et son mépris. Les syndicats français ont lancé jeudi de nouveaux appels à manifester contre la réforme des retraites. Il s'agit de la neuvième journée de mobilisation depuis janvier. L’aéroport Charles De Gaulle bloqué La branche aéroport CDG de la Confédération générale du travail (CGT) a partagé jeudi matin sur Twitter des photos et des vidéos dans lesquelles des manifestants bloquent l'entrée du terminal 1 de l'aéroport Charles de Gaulle de Paris.

Dans le même temps, la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a demandé aux compagnies aériennes d'annuler 30 % de leurs vols à l'aéroport de Paris-Orly et 20 % des vols aux aéroports de Marseille-Provence, Toulouse et Lyon, en raison des grèves.

A midi, alors que des manifestants envahissent les voies de la gare de Lyon à Paris, la SNCF comptabilisait déjà 25% de grévistes.

Des groupes de jeunes et d'étudiants se sont également mobilisés devant les bâtiments universitaires de plusieurs villes, dont Lille, Strasbourg, Lyon et Rennes, bloquant l'accès aux facultés.

Selon les chiffres du ministère de l’Éducation nationale, 23,22% des professeurs des écoles, et 19,61% des enseignants au collège et au lycée étaient en grève ce jeudi.