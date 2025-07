"Afin de réduire la souffrance indescriptible de nos frères et soeurs dans la région touchée par les tremblements de terre, panser leurs blessures et remédier aux conséquences dévastatrices de la catastrophe avec courage et détermination, notre État et notre nation ont fait preuve de la “solidarité du siècle”, a déclaré le directeur de la communication de la Turquie, M Fahrettin Altun, dans un communiqué publié jeudi.

M. Altun, dans son évaluation de la campagne, a déclaré que peu de temps après les tremblements de terre qui ont directement touché 14 millions de personnes, le peuple et la nation n’ont fait qu’un pour surmonter cette épreuve : "Nous nous sommes tenus côte à côte dans nos jours les plus difficiles. Nous avons pleuré ensemble, nous avons ri ensemble. Nous n'avons jamais perdu espoir. Nous avons vécu avec notre amour pour notre pays.”

"Nous travaillerons jour et nuit de toutes nos forces pour laisser ces jours douloureux derrière nous, pour guérir les blessures de la Turquie, pour que nos citoyens rentrent chez eux dès que possible, et pour reconstruire et faire revivre la région", a ajouté M. Altun.

Cette campagne, qui a été lancée avec le slogan "Ensemble, nous sommes la Turquie", souligne l'importance de la solidarité de l'État et du peuple face à la récente catastrophe.