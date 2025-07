Le gouvernement français a interdit vendredi l'installation et l'utilisation d'applications "récréatives" telles que le réseau social chinois TikTok ou la plateforme américaine de streaming Netflix sur les téléphones professionnels des 2,5 millions d'agents de la fonction publique d'Etat.

Ces applications présentent des "risques en matière de cybersécurité et de protection des données des agents publics et de l'administration", a estimé l'entourage du ministre de la Fonction publique Stanislas Guerini, qui emboîte le pas à plusieurs institutions et gouvernements occidentaux ayant déjà interdit ou limité l'utilisation de TikTok sur les appareils professionnels. Le ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications, Jean-Noël Barrot, a précisé sur Twitter que la mesure était à “effet immédiat”.

Cette décision survient après une série d'interdictions de TikTok sur les téléphones d'agents publics dans divers pays, ainsi qu'au sein de la Commission européenne, en raison de préoccupations concernant la sécurité des données.

Bien que TikTok ait admis que des employés de sa maison mère, ByteDance, avaient accédé aux informations de comptes d'Américains, l'entreprise a toujours nié transmettre ces données aux autorités. Le président des États-Unis, Joe Biden, a menacé de bannir complètement l'application du territoire si elle ne se sépare pas de ByteDance.

Le PDG de TikTok, Shou Chew, a promis devant le Congrès américain jeudi que toutes les informations liées aux 150 millions d'utilisateurs du pays seraient gérées exclusivement depuis des serveurs situés aux États-Unis d'ici la fin de l'année.