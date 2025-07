Le président turc Recep Tayyip Erdogan a indiqué, lors d’une cérémonie d’Iftar en faveur des victimes des séismes, que 14 millions de personnes ont été directement affectées par les séismes, notant qu’il n’est pas facile de se remettre de cette catastrophe.

Lors d’une allocution depuis un refuge du ministère de la Jeunesse et des Sports à Istanbul, Erdogan a souligné que “l'État continue à mettre en place des abris temporaires et à construire des maisons permanentes” pour les populations touchées par les séismes.

Il a à ce titre réitéré que l’objectif est de construire 650.000 logements dans la région sinistrée.

“Nous ne pouvons pas ramener les personnes décédées, mais nous pouvons reconstruire tout ce qui a été endommagé et guérir complètement les blessures causées par cette catastrophe”, a déclaré le président turc.

Erdogan a également rappelé que toutes les capacités de l'État ont été mobilisées suite aux séismes, en plus des initiatives des ONG et de l’aide internationale en vue de venir en secours aux victimes et panser leurs plaies.

Le 6 février dernier, le sud de la Turquie a été frappé par un double tremblement de terre dévastateur qui a fait plus de 52.000 morts