Lors d’un point presse dans la province de Hatay, durement éprouvée par les tremblements de terre survenus en février dernier dans le sud de la Turquie, le ministre turc de la Défense nationale Hulusi Akar a rejeté les allégations de passages illégaux à la frontière turque, affirmant que ces informations sont "clairement fausses".

Akar a rappelé que les frontières de la Turquie sont "intensément" protégées, gardées et surveillées 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec "des véhicules et des équipements à la pointe de la technologie".

"Environ 60 000 Syriens vivant en Turquie sont retournés dans leur propre pays en raison de la perte de leurs maisons et de leurs proches", a-t-il ajouté.

Pour rappel, le 6 février, des séismes de magnitude 7,7 et 7,6 ont frappé 11 provinces turques – Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye et Sanliurfa – coûtant la vie à plus de 50 000 personnes.

Plus de 13,5 millions de personnes en Turquie ont été touchées par les tremblements de terre, ainsi que de nombreuses autres personnes dans le nord de la Syrie.

Sur un autre registre, Akar a condamné dans ce point de presse la récente attaque contre le livre sacré musulman, le Coran et un drapeau turc au Danemark.

"L'attaque contre notre drapeau et notre livre saint est un exemple édifiant de barbarie, de comportement méprisable et dégoûtant. C'est absolument un crime contre l'humanité et la haine. Nous ne pouvons jamais accepter cela", a-t-il déclaré.

Plusieurs actes d’autodafé du Coran, ou tentatives de brûler le livre saint, par des personnalités ou des groupes islamophobes ont eu lieu ces derniers mois en Europe du Nord et dans des pays nordiques.