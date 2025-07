Aujourd'hui, le jeûne est une tendance populaire. En tant qu'outil de résistance contre les excès du consumérisme, il est en vogue, attirant des adeptes de tous horizons, même parmi ceux qui ne sont pas religieux.

Cependant, le jeûne est une pratique millénaire, largement connue dans les religions du monde. Il est notamment présent dans les trois grandes religions abrahamiques, à savoir le judaïsme, le christianisme et l'islam, ainsi que dans les religions et les voies de sagesse orientales comme l'hindouisme et le bouddhisme.

Qu’est-ce que le jeûne intermittent ?

Cette technique minceur consiste à alterner des périodes de jeûne avec des périodes d'alimentation normale.

Il existe différentes façons de la pratiquer, mais une des plus courantes consiste à jeûner pendant 16 heures d'affilée, suivies d'une période de 8 heures où l'on peut manger normalement. Cette méthode est souvent appelée le "jeûne 16/8" ou le "jeûne de 16 heures".

D'autres formes de jeûne intermittent incluent le "jeûne alterné", où l'on jeûne un jour sur deux, et le "jeûne de 5:2", où l'on mange normalement pendant 5 jours de la semaine et on jeûne ou on limite sa consommation de calories pendant les deux autres jours.

Les partisans du jeûne intermittent soutiennent qu'il peut avoir de nombreux avantages pour la santé, notamment la perte de poids, l'amélioration de la sensibilité à l'insuline, la réduction de l'inflammation et le maintien de la fonction cognitive.

Il est important de noter que le jeûne intermittent n'est pas recommandé pour tout le monde, en particulier pour les personnes souffrant de problèmes de santé ou ayant des antécédents de troubles alimentaires. Avant de commencer tout programme de jeûne, il est recommandé de consulter un professionnel de la santé pour déterminer si cela convient à votre situation individuelle.

La diététicienne et nutritionniste Nouhaila Kharrat, qui pratique dans une clinique au Maroc, alerte les novices : “Avant de commencer une période de jeûne, il faut impérativement se préparer, insiste-t-elle. Nous ne pouvons pas passer d’une journée où l’on mange des grandes quantités et de la mauvaise qualité alimentaire, à une journée où l’on va rester à jeun pendant plusieurs heures”.

Pourquoi cette technique est-elle si populaire ?

Le jeûne intermittent est devenu tendance pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il a été associé à des avantages pour la santé comme la perte de poids, mais aussi pour le bien-être physique.

Nouhaila Kharrat explique que “le jeûne permet de reposer le système digestif, il diminue la glycémie chez les diabétiques, et aide aussi à contrôler les niveaux de cholestérol”. Toutes ces vertus favorisent ainsi “l’amélioration du système immunitaire et permettent également d’atteindre un bien-être intérieur.”

Des recherches scientifiques ont également montré que le jeûne intermittent pouvait améliorer la fonction cérébrale et réduire le risque de maladies neurodégénératives.

De plus, cette pratique est relativement facile à suivre, car elle ne nécessite pas de restrictions alimentaires strictes, mais plutôt un ajustement de l'horaire des repas. Il peut être pratiqué de différentes façons, offrant ainsi une certaine flexibilité.

Il est donc possible d'adopter cette méthode de façon occasionnelle ou de manière continue tout au long de l'année. Il est également envisageable de faire des cures intermittentes sur une ou plusieurs semaines, ou encore de jeûner uniquement pendant les week-ends.

Les férus de musculation sont aussi des adeptes du jeûne intermittent. Car aussi surprenant que cela puisse paraître, il est scientifiquement prouvé que jeûner renforce la masse musculaire de notre corps.

L'importance de la nutrition Pour avoir des résultats en termes de minceur, il ne suffit pas de jeûner, pour autant. Au moment de couper le jeûne, “il faut structurer le repas, rappelle la diététicienne Nouhaila Kharrat, et ne pas abuser des quantités pour respecter le déficit calorique.”

Durant la journée de jeûne, le corps puise dans ses réserves et a besoin de se “recharger”, de “reprendre des forces”. La denrée qui manque le plus après l’eau, est le sucre. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les musulmans suivent les pas du prophète Muhammad qui rompait son jeûne avec de l'eau et des dattes.

“Les dattes nous offrent la possibilité de récupérer de façon intelligente, garantit Nouhaila Kharrat. C’est un fruit très riche en sucres naturels, avec des fibres, des antioxydants et qui est très nutritif. Il faut donc profiter de ces bienfaits, mais sans faire d'excès.”

De manière générale, la diététicienne accentue surtout le fait de ne pas se priver lors des repas afin de ne pas frustrer le corps, tout en tentant de soigner son alimentation et les quantités ingurgitées.

Pour réussir son jeûne intermittent, la diététicienne marocaine conseille de suivre de suivre les méthodes musulmanes, mais surtout, elle demande aux intéressés de consulter des spécialiste avant de se lancer : “Il faudra que le jeûne soit encadré par un professionnel, souligne Nouhaila Kharrat. Certaines personnes viennent nous voir sans savoir qu'elles sont diabétiques, ou qu'elles ont des problèmes d'hypertension artérielle, de cholestérol. Si elles se lancent dans leur coin, ça peut être extrêmement dangereux pour elles. Mais avec notre encadrement, nous arrivons même à améliorer leur état de santé au fil des périodes de jeûne intermittent.”