A la veille de la fête de l’indépendance du Sénégal, célébrée mardi, le chef de l'État Macky Sall a exprimé lundi son attachement au “dialogue et à la concertation avec toutes les forces vives de la nation”

“Je reste ouvert au dialogue et à la concertation avec toutes les forces vives de la nation dans le respect de l’Etat de droit et des institutions de la République pour un Sénégal uni, de paix, de stabilité et de cohésion nationale”, a déclaré le président sénégalais dans son traditionnel message à la nation prononcé la veille de la fête de l’indépendance du pays.

M. Sall a indiqué que l’objectif de cette main tendue est de bâtir une nation de coexistence pacifique où le sort de chacun dépend de celui de son prochain.

“La fête de l’indépendance qui marque notre liberté retrouvée nous rappelle en même temps l’histoire qui nous lie et nous oblige à bâtir sur la terre de nos ancêtres l’héritage que nous devons laisser à nos enfants, a-t-il noté, avant d'ajouter, chacun de nous en porte la responsabilité”.

Depuis deux ans, le pays est plongé dans une situation politique assez tendue. En 2021, la mise aux arrêts de l’opposant Ousmane Sonko dans une affaire présumée de viol avait conduit à de violentes manifestations sanctionnées par un bilan de 14 morts.

Des manifestations qui ont aussi éclaté le 16 mars 2023, jour du procès Sonko, ont causé trois morts et plus de 400 arrestations de militants de la principale coalition de l’opposition Yewwi Askan Wi (YAW).

Les membres de cette coalition ont d’ailleurs décliné, dans un communiqué publié dimanche, l’invitation qui leur a été adressée pour le défilé civilo-militaire marquant la célébration de la fête de l’indépendance.

“ Considérant que le chef de l’Etat n’a encore posé aucun acte significatif pour l’apaisement de la tension politique et sociale que vit le Sénégal, la conférence des leaders est au regret de décliner son invitation”, a expliqué YAW.

Ces leaders reprochent aussi au président Sall de vouloir briguer un 3ème mandat qu’ils jugent anticonstitutionnel. Le concerné ne s’est cependant pour l’heure pas encore prononcé sur le sujet.

Pour cette 63ème célébration de l’accession du pays à l’indépendance, un défilé grand format se tient après trois années de célébration faite dans la plus grande sobriété.