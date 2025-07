Peu après les deux tremblements de terre meurtriers qui ont frappé la Turquie et la Syrie, faisant plus de 55 000 morts et détruisant des milliers de maisons, la diaspora turque a commencé à collecter et à envoyer de l'aide aux victimes.

L'Allemagne, où vivent plus de trois millions de personnes d'origine turque, a été l'un des premiers pays à envoyer du matériel de secours.

Mais c'est également en Allemagne que la peur de vivre en tant que membre de la diaspora turque s'est manifestée de manière flagrante lorsque des pyromanes présumés ont mis le feu à des dons en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, dans l'ouest du pays.

C'est donc dans ce contexte que les Turcs de l’étranger s'apprêtent à participer aux élections nationales en mai, afin de désigner le dirigeant et le parti politique qui dirigeront ce pays méditerranéen de 84 millions d'habitants pendant les cinq prochaines années.

Quelle est l'importance du vote de la diaspora ?

Environ 6,5 millions de Turcs vivent à l'étranger. Parmi eux, 3,28 millions sont habilités à voter lors des prochaines élections présidentielles et législatives.

Comparé aux 60,9 millions d'électeurs inscrits en Turquie, le vote de la diaspora peut sembler négligeable. Mais dans une course serrée où chaque voix compte, leurs voix peuvent avoir un impact décisif, comme on l'a vu lors des élections de 2018.

"Le vote de la diaspora ne fait pas une énorme différence dans les résultats des élections, néanmoins, les votes des expatriés en disent long sur ce que les Turcs vivant à l'extérieur pensent de la politique turque et de l'avenir de leur pays", explique Sinem Cengiz, un analyste politique basé au Qatar qui se spécialise dans les affaires turques.

Le vote de la diaspora se déroulera du 27 avril au 9 mai, selon le Conseil électoral suprême de Turquie. En Turquie, les élections auront lieu le 14 mai.

La majorité de la diaspora turque vit en Europe occidentale, où les travailleurs turcs se sont installés dans les années 1960 dans le cadre du programme de reconstruction post-Seconde Guerre mondiale. Ils constituent le groupe d'immigrés musulmans le plus important d'Europe occidentale.

C’est en août 2014 que les Turcs expatriés ont voté pour la première fois lors de l'élection présidentielle.

Conformément à la loi, tout expatrié turc âgé de plus de 18 ans et inscrit sur la liste électorale tenue par les bureaux d'enregistrement de la population ou les missions diplomatiques a le droit de voter.

Avec plus de 1,4 million d'électeurs de la diaspora inscrits, l'Allemagne est en tête de la liste des pays où la politique turque se jouera à un rythme effréné, suivie de la France, des Pays-Bas et de la Belgique.

Quelle a été l'évolution du vote de la diaspora ?

La participation de la diaspora a progressivement augmenté au fil des ans, les autorités ayant prévu des isoloirs supplémentaires où les expatriés peuvent voter.

"Avant 2014, les Turcs de l'étranger qui voulaient participer aux élections devaient venir en Turquie pour voter. Cependant, les procédures de vote à l'extérieur sont devenues plus faciles en 2014, les Turcs vivant à l'étranger pouvant voter dans les missions diplomatiques du pays où ils sont basés", explique M. Cengiz.

La tendance à la hausse a également coïncidé avec l'empreinte toujours plus grande d'Ankara dans les affaires étrangères, comme le rôle du président Recep Tayyip Erdogan dans l'ouverture d'un corridor pour les exportations de céréales ukrainiennes au milieu d'un conflit avec la Russie.

En 2014, seulement un demi-million de voix ont été exprimées par les 2,8 millions d'électeurs inscrits à l'élection présidentielle. Cela s'explique principalement par des problèmes logistiques, les bureaux de vote ayant été installés dans les centres urbains, et par le fait que les électeurs qui participaient pour la première fois ne comprenaient pas bien le processus.

Néanmoins, Erdogan l'a emporté avec 62,5 % des votes des expatriés.

Le taux de participation a augmenté lors des élections législatives de l'année suivante, grâce à l'ouverture de nouveaux bureaux de vote et à l'allongement de la durée du scrutin. Plus d'un million de voix ont ainsi été exprimées.

Le Parti de la justice et du développement (AK) d'Erdogan est à nouveau arrivé en tête.

Lors du référendum constitutionnel de 2017 visant à rationaliser le fonctionnement de la présidence, le taux de participation des expatriés a atteint 1,4 million d'électeurs.

Pour les élections présidentielles et législatives de 2018, que le parti AK a de nouveau remportées avec l'aide de ses alliés, la participation des expatriés a grimpé à plus de trois millions.

Qu'est-ce qui incite la diaspora à voter ?

Un article co-écrit par les chercheurs Sebnem Koser Akcapar et Damla Bayraktar Aksel affirme que la diaspora turque a connu un regain d'importance au début des années 2000, lorsque l’AK Parti a pris conscience de son importance dans la projection de la puissance douce d'Ankara à l'étranger.

C'est également à cette époque qu'Ankara a redoublé d'efforts pour rejoindre l'Union européenne.

La Turquie a considérablement renforcé sa présence diplomatique à l'étranger au cours des deux dernières décennies, faisant passer le nombre de ses missions étrangères de 163 en 2002 à 236 en 2017.

Le manque de représentation des politiciens d'origine turque en Europe est peut-être l'une des raisons qui ont poussé la diaspora à s'exprimer davantage lors des scrutins turcs.

Par exemple, dans les années 1990, il y avait plus d'hommes politiques néerlandais surinamais que néerlandais turcs aux Pays-Bas, même si la communauté turque était plus nombreuse. Le Suriname, minuscule pays d'Amérique du Sud, compte plus d'un demi-million d'habitants. Les seuls électeurs turcs inscrits aux Pays-Bas sont plus de 260 000.

La turcophobie a été particulièrement visible lors du Brexit, lorsque des politiciens de droite ont répandu des mensonges sur une “horde de migrants turcs tentant d'atteindre la Grande-Bretagne”.

"Des études suggèrent que les Turcs qui sont confrontés à un taux de discrimination plus élevé dans les pays où ils résident sont plus susceptibles d'être motivés par un discours nationaliste émanant de leur pays d'origine. Cependant, tous les Turcs d'Europe ne ressentent pas la même chose ; cela dépend également de l'environnement sociopolitique de chaque État européen", précise M. Cengiz.