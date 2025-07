Dans un communiqué, Josep Borrell, Haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, a rappelé les derniers incidents qui ont entraîné la mort d'un touriste italien à Tel-Aviv, soulignant que l'Union européenne condamne fermement ces actes de violence.

Borrell a rappelé l’escalade des tensions et de la violence dans l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa et le recours de la police israélienne à la force.

"L'Union européenne condamne les actes de violence dans les lieux saints et rappelle la nécessité de préserver le statut historique des lieux saints'', a souligné Borell.

Et le communiqué d'ajouter, ''nous condamnons les attaques de missiles aveugles menées depuis la bande de Gaza contre Israël et le territoire libanais. Nous fustigeons, également, les récentes attaques terroristes qui ont fait deux morts et un blessé parmi des Israéliens''.

Borrell a, dans ce même contexte, déclaré qu'Israël a le droit de se défendre, mais de manière proportionnée, appelant à mettre fin à la violence.

Il est à rappeler que les forces de police israéliennes ont pris d'assaut, dans la nuit de mardi à mercredi, la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem-Est et ont lancé des grenades assourdissantes sur les fidèles qui s'y trouvaient pour les forcer à quitter les lieux.

Dans la soirée de mardi, des centaines de palestiniens de Jérusalem se sont barricadés à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa, alors que les "Fidèles du Mont du Temple", un mouvement juif extrémiste, tentaient d'introduire des "offrandes de Pâques" dans les cours de la mosquée.

Jérusalem-Est et ses environs sont le théâtre d'une vive tension depuis la formation du nouveau gouvernement israélien dirigé par Benjamin Netanyahu, à la fin de l'année dernière, que les médias israéliens décrivent comme "le plus extrémiste de l'histoire d'Israël".