Lors d'un appel téléphonique samedi, le président Recep Tayyip Erdogan et son homologue israélien Isaac Herzog ont discuté des derniers raids des forces israéliennes sur la mosquée Al Aqsa, ainsi que des interventions contre les fidèles, a fait savoir la direction turque de la communication.

Affirmant que les derniers incidents heurtent la conscience non seulement des musulmans, mais aussi de l'humanité toute entière, Erdogan a souligné que la Turquie ne pouvait en aucun cas rester silencieuse face aux provocations et aux menaces qui pèsent sur le statu quo et la spiritualité de la mosquée Al Aqsa, située dans la partie occupée de Jérusalem-Est.

Les tensions qui s'étendent à Gaza et au Liban ne doivent pas s'aggraver, a-t-il insisté.

Ankara prête à jouer son rôle

Erdogan a également souligné la nécessité d'empêcher que de tels incidents, qui se répètent chaque Ramadan, ne deviennent le sort de la région.

Il a également affirmé la volonté de la Turquie de jouer son rôle pour s'attaquer à la racine du problème et prendre des mesures en vue d’instaurer une paix juste et durable.

La tension est montée d'un cran dans les territoires palestiniens après que les forces israéliennes ont pris d'assaut le complexe de la mosquée Al Aqsa, à Jérusalem-Est occupée, et ont fait sortir de force de la mosquée les fidèles mardi et mercredi.

Les raids israéliens sur la mosquée ont déclenché des tirs de roquettes depuis Gaza et le Liban, auxquels Israël a répondu par des frappes aériennes.

Les Palestiniens accusent Israël d'œuvrer systématiquement en vue de judaïser Jérusalem-Est occupée, où se trouve Al Aqsa, et effacer son identité arabe et islamique.

Pour les musulmans, Al Aqsa représente le troisième site le plus sacré du monde. Les juifs, quant à eux, qui appellent cette zone le Mont du Temple, affirment qu'il s'agit du site de deux anciens temples juifs.

Israël a occupé Jérusalem-Est pendant la guerre israélo-arabe de 1967. Il a annexé l'ensemble de la ville en 1980, une décision qui n'a jamais été reconnue par la communauté internationale.