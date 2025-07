Les violences survenues à Jérusalem et dans la région "menacent le climat souhaité de confiance et de respect réciproque nécessaires pour reprendre le dialogue entre Israéliens et Palestiniens", a déclaré le pape argentin lors de sa traditionnelle bénédiction "Urbi et Orbi", devant quelque 100.000 fidèles réunis place Saint-Pierre, au Vatican.

Cette semaine a été marquée par une nouvelle recrudescence des violences au Proche-Orient, notamment dans la mosquée Al-Aqsa, où la police israélienne est intervenue pour déloger des fidèles palestiniens en pleine saison de fêtes religieuses, suscitant de multiples condamnations internationales.

Israël a également annoncé dans la nuit de samedi à dimanche avoir frappé la Syrie en riposte à des tirs de roquettes vers la partie annexée du plateau du Golan, après des tirs similaires depuis le Liban voisin et la bande de Gaza ces derniers jours.

Israël a confirmé samedi en fin de journée qu'il avait mobilisé des soldats pour soutenir la police et qu'il renforcerait les restrictions d'entrée en Israël pour les Palestiniens de la Cisjordanie occupée et de la bande de Gaza sous blocus, en particulier pour les travailleurs.

Les Palestiniens accusent Israël d'œuvrer systématiquement en vue de judaïser Jérusalem-Est occupée, où se trouve Al Aqsa, et effacer son identité arabe et islamique.

La violence émanant de décennies d'occupation par Israël des terres palestiniennes s'est intensifiée depuis l'arrivée au pouvoir, en décembre, du nouveau gouvernement du Premier ministre Benyamin Netanyahou, une coalition avec des partis juifs d'extrême droite et ultra-orthodoxes.

Israël a occupé la Cisjordanie, Jérusalem-Est et Gaza lors de la guerre israélo-arabe de 1967. Il a quitté Gaza en 2005 et impose depuis lors un blocus terrestre, aérien et maritime sévère à la minuscule enclave palestinienne.

Plus de 700 000 colons israéliens illégaux vivent aujourd'hui en Cisjordanie et à Jérusalem-Est occupées.