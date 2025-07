La plus récente fuite d'informations a eu lieu la semaine dernière et porte principalement sur la guerre en Ukraine.

Les autorités américaines n'ont pas encore trouvé la source de la fuite, ni confirmé l'authenticité des documents qui fournissent des informations sur les pertes du conflit en Ukraine et des détails sur l'entraînement des forces ukrainiennes.

Voici les 5 plus grandes fuites de renseignements dans l’histoire américaine :

L’affaire des "Pentagon papers"

En 1971, un analyste militaire du nom de Daniel Ellsberg a divulgué une étude top secrète du département américain de la Défense sur la guerre du Vietnam, connue sous le nom de "Pentagon Papers", alors qu'il travaillait comme sous-traitant militaire avec le ministère.

Composés de 7000 articles, les documents ultra-secrets retraçaient l’origine et la genèse de l’engagement militaire américain.

La publication de ces documents par les journaux "Washington Post" et "The New York Times" a provoqué un tollé majeur aux États-Unis à l'époque et a été derrière la renommée mondiale des deux quotidiens.

L'administration américaine de l'époque s’est vue obligée d’émettre une décision d'arrêt de publication, arguant que ces documents nuisent à la sécurité du pays.

Cependant, la Cour suprême des États-Unis a décidé par la suite d'autoriser la publication, en application du sacro-saint premier amendement de la Constitution américaine, qui protège la liberté des médias et le droit du peuple à l’information.

Poursuivi en justice, le lanceur d’alertes, Daniel Ellsberg, est acquitté: Des perquisitions illégales dans le bureau de son psychanalyste et l’enregistrement de ses conversations téléphoniques personnelles rendent impossible la poursuite du procès.

Robert Hansen: Taupe de l'Union soviétique au FBI

En 1976, Robert Hansen a commencé à travailler pour le FBI en tant qu'agent d'infiltration. Au cours de ses 25 années au FBI et dans les forces de l'ordre, Hanssen a espionné le gouvernement américain pour l'Union soviétique et les services de renseignement russes.

Il a travaillé comme espion pour l'Union soviétique tout au long de la guerre froide, mais pendant de nombreuses années, il a fait son travail sans se faire remarquer.

Hansen a eu accès grâce à son travail à de nombreuses informations classifiées et a vendu des milliers de documents et d'informations confidentielles aux services de renseignement soviétiques et russes.

Ces documents comprenaient des détails sur les plans et stratégies militaires des Etats-unis, ainsi que sur les technologies d'armement américaines.

Les autorités américaines ont arrêté Hansen en 2000, alors qu'il était sur le point de prendre sa retraite, après avoir reçu des informations de la Russie selon lesquelles il était un espion pour Moscou.

Hansen a plaidé coupable à 15 chefs d'accusation plus tard cette année-là. Il purge actuellement une peine d'emprisonnement à perpétuité dans une prison de l'État du Colorado.

WikiLeaks dévoile les secrets de la guerre en Irak

En 2010, WikiLeaks, un site Web fondé par Julian Assange, a commencé à publier un nombre massif de documents militaires secrets détaillant les pratiques des forces américaines et de la coalition pendant la guerre contre l'Irak entre 2004 et 2009.

Les fuites ont révélé des faits troublants sur la guerre. Des centaines de victimes civiles avaient été tuées aux mains des forces de la coalition.

Les documents ont également jeté la lumière sur les "graves abus" commis par les forces américaines contre les prisonniers irakiens dans les prisons.

Edward Snowden : L’étendue de la surveillance des Américains

En 2013, l'agent de renseignement américain Edward Snowden a divulgué des documents révélant que le gouvernement américain surveillait secrètement des millions d'Américains grâce à un programme de surveillance qu'il avait lancé après les attentats terroristes du 11 septembre 2001.

Les fuites de Snowden ont mis en lumière l'étendue de la surveillance américaine des citoyens, y compris l'espionnage de leurs appels téléphoniques, e-mails et conversations en ligne.

Elles ont également révélé les activités d’espionnage américain sur des pays, dont certains sont des alliés de Washington, à travers un programme d'espionnage, dont le programme américain de surveillance des communications téléphoniques et Internet, "Prisma".

Les fuites ont montré que l'administration américaine avait mis sur écoute un certain nombre de bureaux de l'Union européenne et espionné au moins 38 ambassades étrangères.

Documents sur la guerre ukrainienne

La fuite, qui a été révélée il y a quelques jours de prétendus documents de l'OTAN concernant la guerre en Ukraine, est considérée comme l'une des plus grandes fuites militaires et de renseignement de l'histoire des États-Unis, selon le site américain "The Hill".

Les documents divulgués, dont l'authenticité et la source n'ont pas encore été confirmées par les autorités, fournissent des informations intéressantes sur la guerre en Ukraine. Ils fournissent également des détails sur le soutien militaire américain et occidental à l'Ukraine.

Les documents divulgués ont également révélé que les États-Unis espionnaient les dirigeants russes et ukrainiens pour surveiller le cours de la guerre, selon le rapport de The Hill.

Les Etats-Unis se sont dits déterminés à trouver l’origine et l’étendue de cette fuite de documents hautement sensibles.