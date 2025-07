Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé la découverte d'une nouvelle réserve de pétrole dans l'est du pays.

"Je voudrais vous faire part d'une bonne nouvelle. Nous avons découvert des réserves de pétrole d'une capacité de production de 100 000 barils par jour à Cudi et Gabar", a affirmé le président mardi lors de la cérémonie d'ouverture de la centrale solaire de Karapinar et d'autres projets récemment achevés dans la province centrale de Konya.

Précisant que le pétrole récemment découvert près de la province de Sirnak "a une structure de haute qualité", le président a également souligné que "la Turquie ne dépendra plus des autres pour l'énergie, mais deviendra plutôt un exportateur d'énergie".

Le pétrole découvert à une profondeur de 2 600 mètres (8 530 pieds) sera extrait "au moyen de 100 puits et répondra à un dixième de notre consommation quotidienne".

Erdogan a également annoncé que le puits de pétrole de Gabar porte le nom d'une jeune professeur de musique, Aybuke Yalcin, qui a été tuée dans une attaque terroriste du PKK en 2017 dans le sud-est de la Turquie.

En ce qui concerne la centrale nucléaire d'Akkuyu, Erdogan a déclaré que le pays serait en mesure de répondre à 10 % de ses besoins énergétiques grâce à cette centrale et a annoncé qu'une deuxième centrale nucléaire pourrait être construite à Sinop.

Erdogan s’est en outre engagé à surmonter tous les obstacles qui empêchent de mettre les richesses du pays à la disposition de la nation.

Au cours de sa campagne de terreur de plus de 35 ans contre la Turquie, le PKK - inscrit sur la liste des organisations terroristes par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne - a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons.