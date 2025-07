Le roi et la reine consort Camilla quitteront le palais à 9H20 GMT en procession et Charles sera couronné à 11H00 GMT dans l'abbaye, juste avant son épouse Camilla.

Rassemblés derrières les barrières, Union Jack porté en drapeau, ou imprimé sur des t-shirts ou des chapeaux, des admirateurs de la famille royale ont pour certains passé la nuit près du palais pour être sûrs d'être aux premières loges afin de voir passer le carrosse royal.

Caryl Hall, 55 ans, portrait du roi sur les épaules et couronne en plastique sur la tête se dit "enthousiaste" et se réjouit de l'ambiance "amicale, heureuse et patriotique".

Arrivée de Manchester (nord de l'Angleterre) mais originaire d'Afrique du Sud, elle est venue avec sa famille dont deux adolescents pour assister à "ce moment d'histoire".

"C'est un grand jour pour le pays, j'ai hâte", abonde Caba Mendes, Londonien de 21 ans, perche à selfie à la main.

Arrivés tôt samedi à Londres par la gare de Waterloo, les militaires qui raccompagneront le couple royal au palais de Buckingham après la cérémonie, ont commencé leur longue marche à travers la capitale pour rejoindre l'abbaye de Westminster.

Ils seront près de 4.000 en tenue d'apparat pour cette procession.

L'évènement est un défi sécuritaire pour les autorités qui ont mobilisé 29.000 policiers, dont plus de 11.000 pour la seule journée de samedi, pour cette opération baptisée "Golden Orb".

Lorsqu'elle sera terminée, Charles III sera le 40e souverain à avoir été couronné à Westminster, lors d'une cérémonie religieuse au rituel millénaire, mais que le souverain a voulu quelque peu adapter pour la faire ressembler davantage au Royaume-Uni d'aujourd'hui, avec plus de diversité.