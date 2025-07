Ukraine: évacuations autour de Zaporijjia, l'AIEA craint une situation potentiellement dangereuse

"La situation dans la zone proche de la centrale nucléaire de Zaporijjia devient de plus en plus imprévisible et potentiellement dangereuse", a averti le chef de l'Agence, Rafael Grossi, cité dans un communiqué de l'AIEA.