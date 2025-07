Beyaz, dont le nom de code est Zerdest Karadeniz, a été ciblé lors d'une opération menée par les services de renseignement turcs dans la région de Duhok-Gara, ont déclaré les mêmes sources, qui ont requis l'anonymat.

Les autorités turques utilisent le terme "neutralisé" pour signifier que les terroristes en question se sont rendus, ont été tués ou capturés. Les terroristes du PKK se cachent souvent dans le nord de l'Irak, près de la frontière avec la Turquie, pour préparer d'autres attentats.

Après avoir rejoint la branche rurale du groupe terroriste en 1994, Beyaz a attaqué des troupes de gendarmerie dans la province turque de Sinop, sur la mer Noire, en 2010, et un véhicule de police dans la ville du même nom en 2011. Il a également commis un attentat à la bombe contre la gendarmerie de la province de Trabzon, sur la mer Noire, en 2012.

Recherché par Interpol avec une notice rouge, Beyaz figure également sur la liste des terroristes recherchés par le ministère turc de l'Intérieur. Il est également responsable d'attaques contre des opérations lancées par les forces de sécurité turques dans la région de Zap, dans le nord de l'Irak, ont ajouté les sources.

Jeudi dernier, les services de renseignement turcs ont également "neutralisé" Ahmet Gumus, un soi-disant responsable de la formation du groupe terroriste du PKK, et vendredi, elles ont fait de même avec Necirvan Seven, un autre terroriste recherché du PKK, dans le nord de l'Irak.

Au cours de sa campagne de terreur de plus de 35 ans contre la Turquie, le PKK - inscrit sur la liste des organisations terroristes par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne - a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons.