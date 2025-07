Au moins 100 personnes ont été tuées dans les affrontements qui ont éclaté entre des combattants armés dans une ville de la région rétive du Darfour au Soudan, alors que le pays d'Afrique de l'Est entre dans sa quatrième semaine de combats armés et de frappes aériennes dans la capitale.

Les hôpitaux étaient toujours hors service dans la ville de Genena, au Darfour, et il était encore difficile d'établir un décompte précis des blessés, a déclaré le Syndicat des médecins du Soudan dans un communiqué publié sur sa page Facebook officielle dimanche en fin de journée.

Au moins 481 civils ont été tués dans les affrontements de Khartoum entre l'armée, dirigée par le général Abdel Fattah Al Burhan, et les forces paramilitaires de soutien rapide, dirigées par le général Mohamed Hamdan Dagalo, selon cette source.

Le nombre de blessés à Khartoum, parmi les civils, a grimpé à plus de 2560.

Crise humanitaire

Ces chiffres ont été publiés alors que Martin Griffiths, le plus haut responsable de l'aide humanitaire des Nations unies, se trouvait dimanche en Arabie saoudite pour des pourparlers sur le cessez-le-feu entre les généraux belligérants du Soudan, alors que la situation humanitaire suscite de plus en plus d'inquiétudes.

De multiples accords de trêve ont été annoncés, sans effet, depuis que les combats ont éclaté entre l'armée et les forces paramilitaires, le 15 avril, dans ce pays plongé dans la pauvreté et l'instabilité politique.

Depuis, les combats acharnés ont fait des centaines de morts, pour la plupart des civils, des milliers de blessés et de nombreuses mises en garde contre une crise humanitaire "catastrophique", ayant conduit plus de 100 000 personnes à fuire le pays.

Au moins 700 personnes ont été tuées dans les combats, qui se sont étendus au-delà de Khartoum, au Darfour et ailleurs, selon le Armed Conflict Location and Event Data Project (projet de données sur les lieux et les événements des conflits armés).