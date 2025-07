"La France gère Mayotte depuis 47 ans, donc elle est responsable, pour ne pas dire coupable de la délinquance à Mayotte, a-t-il estimé, avant d’assurer que les autorités des Comores ne sont coupables de rien et que ce "sont les gens qui sont à Mayotte qui laissent les gens y aller et qui gagnent de l’argent comme ça".

Le dirigeant comorien a, par ailleurs, fait savoir qu’il n’était "pas prêt" à accueillir ses ressortissants expulsés moyennant un soutien financier et considère que "la France est un pays de droit et c’est à la France de les gérer".

"Maintenant, comme il y a à Mayotte des Comoriens qui sont médecins ou professeurs, des gens peuvent venir à Moroni pour qu’ils aient quelque chose à faire, c’est une option à approfondir. Je ne vais pas accepter que les Comoriens qui sont à Mayotte soient expulsés moyennant de l’argent, on n’achète pas ça, mais néanmoins, on est prêt à discuter dans le cadre des relations entre la France et les Comores" a-t-il poursuivi.

Azali Assoumani indique enfin s’être entretenu à deux reprises avec le président Macron au téléphone.

"Nous sommes prêts à discuter, entre nous deux, les Présidents, ou entre nos ministres. Pas seulement entre nos deux ministres de l’Intérieur, mais de gouvernement à gouvernement, c’est-à-dire entre les ministres comoriens des Affaires étrangères, de la Défense et de l’Intérieur et leurs homologues français" a-t-il souhaité.

Quelque 1 800 policiers et gendarmes sont déployés dans le cadre de cette opération qui devrait encore durer de longues semaines.

Cette opération a été annoncée par Paris dès février et vise à expulser vers Anjouan, l'île comorienne la plus proche située à 70 kilomètres des migrants en situation irrégulière, vivant dans des bidonvilles à Mayotte, qui constitue le département le plus pauvre de France.