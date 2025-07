Les frappes aériennes israéliennes sur Gaza ont fait douze morts, parmi lesquels des enfants, et 20 blessés, selon le ministère de la Santé.

Dans un communiqué, les Brigades al-Quds, la branche militaire du Jihad islamique, ont déclaré que trois membres de leur direction ainsi que leurs épouses et leurs enfants avaient été tués dans les frappes.

Il s'agit du chef principal du groupe, Tareq Izzeldeen, du commandant Khalil Bahitini et de Jahed Ahnam, le secrétaire général du conseil militaire du groupe.

"Nous pleurons les dirigeants et leurs femmes et un certain nombre de leurs fils qui ont été tués dans un lâche crime sioniste", écrit le mouvement dans son communiqué, affirmant que "le sang des martyrs augmentera leur détermination".

Dans un communiqué, le porte-parole des Brigades al-Quds, Tariq Silmi, a déclaré que "toutes les options et tous les scénarios sont ouverts aux forces de la résistance en réponse aux crimes des forces d'occupation".

"La résistance ne s'arrêtera pas tant que l'occupation ne sera pas terminée", a déclaré Tariq Silmi, ajoutant qu'elle "vengera les chefs martyrs".

Le chef du mouvement Hamas, Ismail Haniyeh, a fait écho à la déclaration de M. Silmi, affirmant qu'Israël avait commis une erreur en lançant cette opération et qu'il en paierait le prix.

"L'assassinat de dirigeants par le biais d'une opération perfide n'assurera pas la sécurité de l'occupation (Israël) elle-même. Au contraire, cela renforcera la résistance", a déclaré M. Haniyeh.

Plus tôt, l'armée a annoncé l'opération Bouclier et Flèche après avoir lancé des frappes aériennes contre des cibles des Brigades al-Quds dans la bande de Gaza. Elle a indiqué qu'elle visait les dirigeants du mouvement.

Les frappes aériennes ont commencé peu après 02H00 (23H00 GMT) et se sont poursuivies pendant près de deux heures, selon les journalistes de l'AFP à Gaza.

Elles surviennent moins d'une semaine après l'annonce d'un trêve obtenue à la suite d'une médiation égyptienne au terme d'une nouvelle escalade de violence de moins de 48 heures entre l'armée israélienne et les Brigades al-Quds à la suite de la mort dans une prison israélienne d'un responsable de ce mouvement, en grève de la faim pendant près de trois mois.

Depuis le début de l'année, au moins 120 Palestiniens et 19 Israéliens ont été tués, selon un décompte de l'AFP établi à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes.