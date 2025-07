Lionel Messi a vécu une semaine mouvementée. Il a été suspendu par le Paris Saint-Germain pour avoir voyagé en Arabie Saoudite sans l'autorisation du club, juste après le match contre Lorient, le 30 avril dernier. En conséquence, l'Argentin n'a pas participé au match de dimanche contre l'ESTAC Troyes, que les Parisiens ont remporté 3-1. Cependant, Messi est revenu plus tôt que prévu au centre d'entraînement, dès ce lundi.

Même si le Paris Saint-Germain n'a jamais jugé bon de divulguer la durée de la suspension de Lionel Messi, RMC Sport l’a annoncée la semaine dernière. La réapparition de Messi plus tôt que prévu ne surprend pas donc plus que cela. Cette semaine, l’essentiel est ailleurs.

Lionel Messi décidé à rejoindre l’Arabie saoudite ?

En fin de contrat le 30 juin prochain, le champion du monde 2022 s’est toujours montré discret sur son futur. L’ancien joueur de FC Barcelone, qui était un temps annoncé du côté du Barça, n’a jamais prolongé son bail avec le club parisien. Si un départ semblait donc inéluctable, la destination de l’Argentin semble aujourd’hui se préciser.

Selon une source saoudienne proche du dossier, qui s'est confiée à l'AFP ce mardi, Lionel Messi devrait jouer dans le Championnat saoudien la saison prochaine. Bien que le nom du club concerné n'ait pas encore été divulgué, la même source affirme que le contrat est exceptionnel et que quelques détails sont encore en cours de finalisation.

Une information confirmée par L’Équipe, qui précise que l’entourage de Lionel Messi a donné un accord verbal pour un contrat de deux ans (plus une option) d'une valeur de 500 millions d'euros par an. Un chiffre record, qui représente 2,5 fois le salaire de Cristiano Ronaldo, qui a rejoint le club saoudien d’Al-Nassr cet hiver.

Ce contrat inclurait également de nombreux avantages en nature, ce qui porterait l'enveloppe totale à environ 600 millions d'euros, avec des clauses permettant à Messi de partir quand il le souhaite. Toutefois, bien que les discussions soient avancées, rien n'a encore été signé.

Le père de Lionel Messi, Jorge Messi, est sorti du silence après ces révélations pour clarifier la situation de son fils. Il explique dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux “qu’il n’y a absolument rien avec aucun club pour l’année prochaine” et que “la décision ne sera jamais prise avant que Lionel Messi ne termine le championnat avec le PSG”. [...] Nous pouvons assurer qu’il n’y a d’accord avec personne. Ni verbal, ni signé, ni convenu”, a conclu Jorge Messi.

Au cours des derniers jours, plusieurs médias ont rapporté l'existence d'une offre alléchante du club d'Al-Hilal, évaluée à 400 millions d'euros par an, visant à attirer Messi et à recréer la rivalité légendaire qu'il avait avec Ronaldo lorsqu'ils évoluaient tous les deux dans le championnat espagnol. A suivre…

Un retour au Barça toujours dans les tuyaux Selon les informations de L’Équipe, une source proche de Lionel Messi, le joueur de 35 ans est déterminé à rester compétitif afin de pouvoir participer à la prochaine Copa America en 2024 avec sa sélection. De plus, le joueur n'a pas abandonné non plus l'idée de jouer la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu en 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

C’est pourquoi, afin de garder un niveau de forme dans un club de haut niveau, Lionel Messi espère toujours que le FC Barcelone, qui connaît de grandes difficultés financières, trouvera les moyens de le faire revenir avant le 30 juin. En outre, il existe un facteur personnel qui le pousse à ne pas se précipiter pour signer ce contrat mirobolant, puisque sa femme n'envisagerait pas de s'installer en Arabie saoudite, et préfererait sans doure retourner à Barcelone, la ville où Lionel Messi a posé ses bagages à l’âge de 13 ans.

Au cours de cette semaine agitée, le joueur du PSG a également été auréolé de nouvelles distinctions. Lundi, lors de la soirée des Laureus du sport à Paris, Messi a remporté les prix de sportif de l’année et de l'équipe de l’année avec ses coéquipiers de l’équipe d’Argentine, sacrée championne du monde en décembre dernier.