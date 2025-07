La première projection d'un documentaire sur les étapes de développement du Bayraktar KIZILELMA, le premier avion de chasse sans pilote de la Turquie, a eu lieu mercredi à Istanbul.

Kizilelma raconte également le parcours de développement du drone (UAV) de la société d'aviation turque Baykar.

"Le documentaire raconte la souffrance et les efforts de la Turquie pour être libre et indépendante dans le ciel", a déclaré Selcuk Bayraktar, le chef de Baykar, aux journalistes avant la projection.

"Il raconte non seulement l'histoire de Kizilelma, mais aussi l'histoire de toute cette aventure. Plus que de la technique, cela explique pourquoi nous avons créé l'avion de guerre et comment nous le faisons", a déclaré Bayraktar.

Bayraktar a exhorté la nation turque et tous les pays frères à regarder le documentaire diffusé sur la chaîne YouTube de Baykar.