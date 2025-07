"Nous changeons la fonctionnalité des structures iconiques au fur et à mesure que nous les restaurons, en particulier dans les régions touristiques”, a déclaré le ministre de la Culture et du Tourisme, Mehmet Nuri Ersoy.

L'histoire de la tour de Léandre, l'une des structures emblématiques d'Istanbul, remonte à 410 av. J.-C., a-t-il déclaré dans son discours, ajoutant qu'elle avait déjà fait l'objet d'une restauration en 1999-2000.

"Nous parlons d'un bâtiment historique vieux d'environ 2 400 ans. C'est une structure très ancienne. Elle a été détruite et reconstruite à de nombreuses reprises", a-t-il souligné.

La tour a été rouverte après une restauration majeure de deux ans dans le cadre d'un projet du ministère de la Culture et du Tourisme.

La rénovation de la tour a été réalisée conformément aux principes internationaux de restauration, sous la supervision d'un comité scientifique composé de Feridun Cili de l'Université technique d'Istanbul, Zeynep Ahunbay, spécialiste de l’Antiquité, et Han Tumertekin, architecte.

Au cours de la rénovation, on a découvert que la tour avait été endommagée par le sel et d'autres produits chimiques contenus dans le béton et le ciment utilisés, et que les colonnes et les poutres porteuses n'étaient pas fixées les unes aux autres.

Pendant deux ans, les murs principaux du bâtiment ont été renforcés à l'aide d'armatures invisibles en acier inoxydable ce qui a permis de rendre les murs d'origine plus visibles.

Les problèmes de la structure ont été révélés grâce à diverses technologies, notamment l'analyse chimique, les scanners laser et une imagerie géoradar, qui ont aidé les experts à trouver des vides dans les murs, comblés par injection.

Les murs et le dôme ont été reconstruits selon leur forme du début du 19e siècle, avec des supports en bois sur le cadre du plancher du balcon, des revêtements en bois sur les murs et des éléments décoratifs. Alors que le dôme était recouvert de son plomb d'origine, des feuilles d'or ont été utilisées pour recouvrir le fleuron.

Des passerelles ont également été construites autour des remparts de la cour pour permettre aux visiteurs de grimper jusqu'à la tour et profiter du paysage d’Istanbul.

Mesures antisismiques étendues

Pour éviter que la tour historique ne soit endommagée en cas de tremblement de terre, des pieux intégrés en acier et en béton ont été enfoncés dans le sol autour de l'îlot.

Des poutres de soutien en béton armé ont été ajoutées pour renforcer le périmètre du bâtiment, tandis que la plate-forme autour de la tour a été entièrement rénovée.

Pour plus d'informations en turc et en anglais sur la tour de Léandre, des détails sur les travaux de restauration et bien plus encore sont disponibles sur kizkulesi.gov.tr