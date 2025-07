Lors d'une conférence de presse, lundi, avec le président du Conseil européen, Charles Michel, Ursula von der Leyen a déclaré avoir suivi de près les élections qui se sont déroulées en Turquie, se félicitant du taux de participation élevé.

"La très forte participation à ces élections est une très bonne nouvelle, car elle montre que les Turcs sont déterminés à exercer leur droit démocratique d'aller voter et qu'ils apprécient les institutions démocratiques. Les élections d'hier sont une grande réussite. Nous devons maintenant assister au second tour. Nous suivons de très près les déclarations à ce sujet. Nous devons voir ce que le second tour apportera", a-t-elle ajouté, rappelant que la Turquie est un allié important pour l'UE.

De son côté, le président du Conseil européen, Charles Michel, a félicité les citoyens turcs pour le très fort taux de participation.

Michel a souligné l'importance du processus électoral dans les démocraties et déclaré qu'ils suivraient les résultats de ce processus.