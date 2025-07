Les terroristes armés ont été ciblés lors d'une opération antiterroriste dans la région de Bestler Dereler, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Depuis le 15 mai, cinq terroristes ont été neutralisés, a-t-il ajouté, précisant que les opérations se poursuivront dans la région pour une durée indéterminée.

Les autorités turques utilisent le terme "neutralisé" pour signifier que les terroristes en question se sont rendus, ont été tués ou capturés.

L'affiliation des terroristes n'a pas été précisée, mais le PKK est connu pour être actif dans la région.

Au cours de sa campagne de terreur de près de 40 ans contre la Turquie, le PKK - inscrit sur la liste des organisations terroristes par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne - a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons.