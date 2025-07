"Avec les efforts de notre pays, le soutien de nos amis russes et les contributions de nos amis ukrainiens, nous sommes convenus de prolonger l'accord sur le corridor céréalier en mer Noire pour deux mois supplémentaires", a déclaré M. Erdogan lors d’un discours adressé aux chefs provinciaux, aux députés et aux maires de son parti, via une conférence vidéo.

"Nos amis russes ont déclaré qu'ils n'empêcheraient pas la sortie des navires turcs des ports de Mykolaiv et d'Olvia. Nous leur en savons gré", a-t-il ajouté.

Le président turc a remercié ses homologues russes et ukrainiens, ainsi que le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, pour leurs efforts avant d’exprimer le souhait de voir “le jour où la guerre entre la Russie et l'Ukraine cessera, d'abord par un cessez-le-feu permanent, puis par la paix".

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est félicité de la prolongation de l'accord permettant l’exportation des céréales ukrainiennes et a exprimé sa gratitude au président turc Recep Tayyip Erdogan pour sa fructueuse collaboration avec l'ONU.

"Nous avons des développements positifs et significatifs... La confirmation par la Fédération de Russie de poursuivre sa participation à l'Initiative céréalière de la mer Noire pour 60 jours supplémentaires. Je me félicite de cette décision", a déclaré M. Guterres lors d'une conférence de presse.

Ces déclarations sont intervenues quelques heures après que M. Erdogan eut annoncé que l'accord, qui arrivait à échéance le 18 mai, a été prolongé de deux mois.

M. Guterres a indiqué que la poursuite de l'accord était une bonne nouvelle pour le monde, mais que néanmoins des questions restaient en suspens.

"J'exprime une fois de plus ma gratitude au Président Erdogan et au gouvernement turc pour leurs efforts en coordination permanente avec les Nations Unies", a déclaré le chef de l'ONU.

Les Etats-Unis ont également salué la prolongation de l'accord et exprimé leur soutien aux efforts déployés par l'ONU et la Turquie pour parvenir à cet accord.

"Nous saluons l'annonce du président Erdogan concernant la prolongation de l'initiative céréalière de la mer Noire. Comme nous l'avons déjà dit, nous soutenons tous les efforts de l'ONU et de la Turquie pour parvenir à cet accord qui permet de maintenir les prix mondiaux des denrées alimentaires et des céréales à un niveau bas", a déclaré aux journalistes Vedant Patel, porte-parole du département d'État.

"Mais comme le secrétaire (Antony) Blinken l'a déjà dit, nous ne devrions pas avoir besoin de rappeler à Moscou, toutes les semaines, de tenir ses promesses et de cesser d'utiliser la faim des gens comme une arme dans sa guerre contre l'Ukraine. Nous ne devrions pas avoir à rappeler à la Russie qu'elle doit cesser d'entraver les inspections pour permettre aux céréales de parvenir aux populations vulnérables qui sont dans le besoin" a-t-il ajouté.

La Turquie, l'ONU, la Russie et l'Ukraine ont signé l'accord à Istanbul en juillet dernier pour reprendre les exportations de céréales à partir de trois ports ukrainiens de la mer Noire, qui avaient été interrompues après le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine en février 2022.

Un centre de coordination conjoint, composé de représentants des trois pays et des Nations unies, a été mis en place à Istanbul pour superviser les expéditions.