Le vote à l'étranger se poursuivra jusqu'au 24 mai. Ceux qui souhaitent voter aux portes douanières pourront le faire jusqu'au 28 mai.

Les électeurs ont commencé à déposer leurs bulletins dans les urnes installées à l'ambassade de Turquie à Bakou et aux consulats de Turquie à Nakhchivan et Ganja à partir de 8 heures (heure locale).

Ils ont également commencé à se rendre aux urnes en Ouzbékistan, au Turkménistan, au Kazakhstan et au Kirghizstan samedi.

Europe

En Espagne, les ressortissants turcs ont commencé à voter dans les bureaux de vote des missions diplomatiques turques à Madrid et Barcelone.

Les bureaux de vote du pays seront fermés dimanche.

En Allemagne, le pays qui compte le plus grand nombre d'électeurs turcs à l'étranger, les bureaux de vote seront ouverts de 8 heures à 22 heures, heure locale, jusqu'à mercredi.

À Aix-la-Chapelle et à Ratisbonne, le vote a commencé à 9 heures et se poursuivra jusqu'à 18 heures de samedi à dimanche.

Les citoyens turcs aux Pays-Bas ont également commencé à voter pour le second tour à partir de 8 heures, heure locale, à Amsterdam, La Haye et Deventer.

Le vote dans ces villes se déroulera de 8 heures à 22 heures jusqu'à mercredi.

Les électeurs pourront également voter à Eindhoven entre 9 heures et 21 heures, heure locale, de samedi à dimanche.

En France, les électeurs ont commencé à voter pour le second tour de l'élection présidentielle à Paris, Marseille, Strasbourg, Lyon, Nantes et Bordeaux à partir de 8 heures, heure locale.

Le vote dans ces villes se déroulera de 8 heures à 22 heures jusqu'à mercredi.

Les expatriés turcs pourront également voter à Mulhouse, Clermont-Ferrand et Orléans de 9 heures à 21 heures samedi et dimanche.

Le vote a également commencé en Grèce, le voisin occidental de la Turquie de l'autre côté de la mer Égée, et se tiendra tous les jours jusqu'à mercredi, de 8 heures à 22 heures (heure locale).

Les électeurs en Suède, en Suisse, en Finlande et en Belgique ont également commencé à se rendre aux urnes.

À Stockholm, les bureaux de vote ont ouvert à 8 heures et fermeront à 22 heures, heure locale, de samedi à mercredi.

En Suisse, les ressortissants turcs pourront voter à l'ambassade de Berne et aux consulats de Zurich et de Genève de 8 heures à 22 heures, heure locale, de samedi à mercredi.

Ils pourront également voter à Helsinki de 8h à 22h (heure locale) jusqu'à mardi.

En Belgique, quelque 153 443 électeurs inscrits voteront de 8 heures à 22 heures, heure locale, de samedi à mercredi.

En Pologne et en Roumanie, le vote aura lieu aux mêmes heures mais sera limité au week-end.

En Lituanie, les électeurs ont également commencé à se présenter dans les bureaux de vote de l'ambassade de Turquie à Vilnius.

Le vote se terminera dimanche à 22 heures, heure locale.

Les ressortissants turcs en Irlande ont également commencé à voter samedi pour les élections.

Des bureaux de vote ont été installés à l'ambassade dans la capitale Dublin, et le scrutin se poursuivra jusqu'au 22 mai, de 8 heures à 22 heures, heure locale.

Balkans occidentaux

Les électeurs turcs ont également commencé à voter dans les Balkans occidentaux, notamment en Albanie, en Macédoine du Nord, au Monténégro et en Bosnie-Herzégovine.

Des bureaux de vote ont ouvert à l'ambassade de Turquie dans la capitale bosniaque, Sarajevo, ainsi qu'aux consulats de Mostar et de Banja Luka. Au Monténégro, ils seront ouverts de 8 heures à 22 heures, heure locale, de samedi à dimanche.

Moyen-Orient

Les expatriés turcs au Moyen-Orient ont également commencé à voter pour le second tour des élections. En Jordanie et au Liban, le vote aura lieu de 8 heures à 22 heures, heure locale, au cours du week-end. Environ 3 000 électeurs turcs sont inscrits en Jordanie.

Au Liban, le taux de participation a été d'environ 35 % lors du premier tour des élections au début du mois.

Les ressortissants turcs vivant en Israël ont commencé à voter pour le second tour à l'ambassade de Turquie à Tel Aviv et le scrutin se terminera lundi à 22 heures, heure locale.

États-Unis, Canada, Asie-Pacifique

Aux États-Unis et au Canada, les électeurs turcs résidant à l'étranger se rendront aux urnes à partir de 8 heures, heure locale.

Des bureaux de vote ont été installés dans les missions diplomatiques américaines, dont l'ambassade de Turquie à Washington, et les consulats de New York, Boston, Chicago, Houston, Miami et Los Angeles.

Au Canada, le scrutin débutera à 8 heures, heure locale, tandis que les bureaux de vote de l'ambassade de Turquie à Ottawa et des consulats de Toronto, Montréal et Vancouver fermeront à partir de 22 heures, heure locale, mercredi.

En Australie, les électeurs ont commencé à se rendre aux urnes samedi.

Au Japon, les expatriés turcs ont déjà commencé à voter à Tokyo et Nagoya à 8 heures du matin, et les bureaux de vote resteront ouverts jusqu'à 22 heures, heure locale, samedi et dimanche.

Plus de 1 200 ressortissants turcs ont également commencé à voter au Pakistan. Des bureaux de vote ont été installés dans les ambassades et consulats généraux à Islamabad, Lahore et Karachi.

Le scrutin se déroulera de 9 heures à 19 heures samedi et dimanche. Des urnes seront installées dans 167 points par les 151 représentants de la Turquie dans 73 pays pour l'élection.

Des millions d'électeurs se sont rendus aux urnes le 14 mai pour élire le président du pays et les membres de son parlement de 600 sièges.

Le Conseil électoral suprême a annoncé les résultats officiels du premier tour de la présidentielle en Turquie qui a eu lieu le 14 mai. Le président Recep Tayyip Erdogan a recueilli 49.52% des voix, alors que le candidat de l’Alliance de la nation, Kemal Kilicdaroglu, a atteint le score de 44.88%. Quant au candidat de l’Alliance Ata Sinan Ogan, il a obtenu 5.17% des suffrages exprimés, et Muharrem Ince, ayant annoncé son retrait de la course présidentielle, 0.43%.