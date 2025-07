L'Égypte et l'Éthiopie sont en conflit depuis des années au sujet du “Barrage de la Grande Renaissance éthiopienne” (BGRE) sur le Nil.

L'Égypte considère la BGRE comme une menace existentielle pour sa part d'eau du Nil et souhaite parvenir à un accord avec Addis-Abeba sur le remplissage et l'exploitation du barrage.

L'Éthiopie considère cette installation comme cruciale pour son processus de développement et nie toute atteinte à la part d'eau de l'Égypte et du Soudan, deux pays situés en aval.

La semaine dernière, le sommet arabe a publié une résolution réitérant le soutien à la demande de l'Égypte de parvenir à un accord contraignant avec l'Éthiopie sur le remplissage et l'exploitation du BGRE.

Mais le ministère éthiopien des Affaires étrangères a critiqué lundi la résolution arabe, affirmant dans un communiqué que Le Caire, Khartoum et Addis-Abeba étaient parvenus à un accord sur la période de remplissage du BGRE.

Le ministère égyptien des Affaires étrangères a qualifié la déclaration éthiopienne de "tentative désespérée de creuser un fossé entre les pays arabes et africains" et a accusé l'Éthiopie de violer le droit international et les principes de bon voisinage en remplissant le barrage sans son accord.

"L'Éthiopie devrait cesser d'invoquer ce qu'elle appelle des accords coloniaux pour déroger aux obligations légales qu'elle a signées en tant qu'État pleinement souverain, ainsi qu'à son devoir moral de ne pas nuire aux pays situés en aval", a ajouté le ministère.

Les autorités éthiopiennes n'ont pas commenté la déclaration égyptienne.