Sous contrat jusqu’en 2024 avec le Paris Saint-Germain, Christophe Galtier ne devrait pas honorer la dernière année de son bail dans la capitale française. Selon les informations de l’Équipe, le club parisien ne recherche pas officiellement de coach pour l’année prochaine, mais dans les faits, une short-list est établie avec des noms qui devraient correspondre aux besoins actuels du PSG.

La piste Mourinho

Depuis plusieurs jours, José Mourinho est associé au Paris Saint-Germain. Une chose est certaine concernant le célèbre "Special One" : s'il reçoit une offre de Paris, il y fera droit , toujours selon le journal sportif français. Cependant, tout repose sur cette condition. La relation étroite entre le technicien portugais et Luis Campos, directeur sportif du PSG, n'est pas nécessairement un avantage. Campos apprécie le caractère très exigeant de l'entraîneur portugais de l'AS Rome, estimant qu'il correspond aux besoins de l'équipe, mais leur familiarité mutuelle les amène à mesurer les risques potentiels d'une collaboration.

De plus, malgré une finale de Ligue Europa, le parcours du “Mou” à Rome laisse les dirigeants Romains sur leur faim. L'AS Roma a consenti des efforts financiers considérables pour constituer une équipe compétitive sous les ordres de Mourinho. En effet, depuis son arrivée il y a deux ans, le club a dépensé 94 millions d'euros, et sa masse salariale a explosé avec l'arrivée de joueurs libres ou en prêt comme Dybala, Matic ou Wijnaldum.

Ainsi, la Louve dispose de la troisième masse salariale la plus élevée de la Serie A, mais se classe seulement sixième au classement. Le départ de Mourinho n’est donc pas impossible selon la presse italienne, qui voit mal le club romain s’accorder de nouveau avec le technicien portugais.

Luis Enrique, l'agent libre

Selon les informations du Parisien, le technicien espagnol, vainqueur de la Ligue des champions en 2015 avec Barcelone, figure en bonne place dans la liste des entraîneurs choisis par le club de la capitale pour succéder à Christophe Galtier.

Le choix de Luis Enrique semble faire l'unanimité en interne. À l'âge de 53 ans depuis le début du mois de mai, l'entraîneur espagnol bénéficie d'une expérience internationale qui en fait un candidat extrêmement crédible. Il possède l'envergure nécessaire pour diriger de grands clubs.

Mais toujours selon le quotidien parisien, en cas de départ de Luciano Spalletti, fraîchement couronné champion de Serie A mais ayant des relations compliquées avec le tumultueux président Aurelio De Laurentiis, Naples aurait fait de lui sa priorité absolue.

Entre sa connaissance des grands effectifs, sa patte qui lui permet de bien faire jouer ses équipes, et sa situation actuelle qui fait de lui un entraîneur libre, la concurrence pour s’attacher les services de Luis Enrique devrait être rude pour le PSG.

Thiago Motta, l’ancien du club qui se fait un nom

Depuis son dernier match en tant que joueur du PSG, Thiago Motta s'est lancé dans une carrière d'entraîneur. Ses débuts ont eu lieu au sein de la capitale française, où il a dirigé les U19. Par la suite, il est retourné en Italie en 2019 pour prendre en charge une équipe professionnelle, le Genoa. Il a ensuite été nommé entraîneur de La Spezia puis de Bologne en septembre dernier en remplacement de Sinisa Mihajlovic, décédé en décembre. Après de bonnes performances dans son club actuel, l’italien a séduit le PSG.

Mais le profil de Thiago Motta suscite également un vif intérêt de la part de l'OGC Nice, selon les informations de L'Équipe. Cependant, il n'est pas considéré comme la priorité, car Graham Potter est le candidat numéro un d'Ineos.

Par ailleurs, Motta pourrait également poursuivre sa carrière de l'autre côté des Alpes. La presse italienne affirme qu'il fait partie des candidats potentiels pour succéder à Massimiliano Allegri à la Juventus, dont la position est de plus en plus menacée. A suivre…

Xabi Alonso, jeune mais prometteur

Selon RMC, le nom de Xabi Alonso, l'entraîneur du club allemand du Bayer Leverkusen, est aussi dans la liste. Son profil peut être surprenant, car il est jeune (41 ans) et n'a pas encore remporté de trophée en tant qu'entraîneur, malgré son passage dans les équipes de jeunes du Real Madrid et l'équipe réserve de la Real Sociedad. Cependant, sa capacité à remonter au classement avec le Bayer Leverkusen (passant de la 17e place à la 6e place actuelle) ainsi que son style de jeu sont des arguments en sa faveur. De plus, l'ancien milieu de terrain du Real Madrid est très apprécié de ses joueurs, avec qui il entretient une relation étroite, ce qui ne fait que renforcer son profil positif.

Si les premiers échanges ont été entamés selon RMC, le Paris Saint-Germain va se heurter à deux obstacles majeurs : la volonté de Xabi Alonso de succéder à Carlo Ancelotti au Real Madrid une fois que l'Italien aura quitté son poste, et le désir ardent de son club actuel de prolonger rapidement son contrat, alors que son nom a également été mentionné du côté de Tottenham. En tant que double vainqueur de la Ligue des champions en tant que joueur, Xabi Alonso a récemment confié être "heureux" à Leverkusen et ne pas s'inquiéter de son avenir.