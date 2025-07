Le Français est encore à ce jour le dernier vainqueur tricolore de ce Grand Chelem. Historique. Henri Cochet à quatre reprises, René Lacoste trois fois, puis Jean Borotra, Marcel Bernard, et pour finir Yannick Noah. En 1983, alors âgé tout juste de 23 ans, Noah remportait le tournoi de Roland-Garros face au Suédois Mats Wilander. Depuis 40 ans, aucun Français n’a réussi un tel exploit. Ce 5 juin là, en devenant le cinquième joueur français à triompher au Grand Chelem parisien, Yannick Noah a inscrit son nom dans la légende. “C'est ma première heure de gloire”, confessera-t-il par la suite. Ce jour-là, j'ai conquis le cœur des gens.”

Une journée spéciale Noah

Pour célébrer le 40e anniversaire de la victoire de Yannick Noah, la Fédération française de tennis a décidé de rendre hommage au joueur en baptisant l'action caritative du samedi précédant l'ouverture de Roland-Garros le 27 mai, “Journée Yannick Noah”. Cette journée spéciale sera marquée par une série d'événements, y compris une animation sur le court Philippe-Chatrier avec la présence de l'Ardennais lui-même.

Les bénéfices de cette journée seront intégralement reversés à l'association “Fête le Mur” de Noah, qui vise à promouvoir l'éducation et l'insertion sociale des jeunes défavorisés à travers le sport. De plus, une partie des bénéfices sera également allouée aux clubs qui ont remporté les Trophées des actions solidaires et environnementales, renforçant ainsi l'engagement de Noah en faveur du développement durable et de la solidarité.

Le lendemain, une fresque spéciale sera dévoilée en hommage à Yannick Noah, mettant en avant les multiples facettes de sa personnalité en tant que joueur de tennis et artiste. Cette fresque rendra hommage à son parcours exceptionnel dans le tennis, à son engagement social et humanitaire, ainsi qu'à sa carrière musicale. Elle symbolisera la polyvalence et l'inspiration que Noah a apportées dans différents domaines de sa vie.

Yannick Noah, une destinée de star

Yannick Noah est né le 18 mai 1960 à Sedan en France. Il est le deuxième enfant d'une fratrie de trois, avec deux sœurs nommées Isabelle et Nathalie. Son père, Zacharie Noah, était banquier et en raison de son travail, la famille a déménagé à Yaoundé, au Cameroun, en 1962. Malgré ce changement de lieu, Yannick est toujours resté attaché à ses racines et a maintenu un lien affectif fort avec ses origines.

La carrière de Yannick Noah dans le tennis a commencé à prendre forme dès son plus jeune âge. Il a montré un talent précoce pour le sport et a rapidement attiré l'attention des experts du tennis. Son style de jeu athlétique et sa puissance sur le court étaient remarquables. Il a également démontré une grande détermination et une passion inébranlable pour le jeu. Le sacre en 1983 l'a propulsé au rang des grands noms du tennis français.

Après sa carrière de joueur, Yannick Noah s'est également distingué en tant que chanteur et musicien. Il a sorti plusieurs albums à succès et a connu une carrière musicale florissante. Son charisme et son talent sur scène lui ont valu une base de fans fidèles et une reconnaissance dans le monde de la musique.

“Tout d’un coup, je me suis dit : “Je suis noir”.”

Depuis sa découverte à Yaoundé par Arthur Ashe, le premier afro-américain à remporter un tournoi majeur, Yannick Noah a toujours été marqué par sa différence. L'impact de cette rencontre a été profond dans sa vie. Dans le documentaire "Noirs en France", il partage son expérience en déclarant : "Je l'ai rencontré quand j'avais 11 ans. Il m'a tendu la main et cela a bouleversé ma vie. [...] Mon premier souvenir d'enfant noir, c'est quand je suis arrivé en pensionnat. J'étais le seul non-blanc, et tout à coup, je me suis dit : 'Je suis noir'." Cette prise de conscience précoce de son identité raciale a joué un rôle significatif dans la construction de la personnalité de Yannick Noah. Elle a renforcé sa détermination à surmonter les obstacles et à se frayer un chemin dans le monde du tennis, où la diversité était souvent peu présente à l'époque. Il a puisé dans cette expérience personnelle pour devenir un symbole de diversité et d'inclusion.